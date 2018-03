ÖSTERREICH: Regierung präsentiert Dienstag "Wachstums-Paket"

Wirtschaftskammer-Präsident Leitl bestätigt "neue Konjunktur-Offensive"

Wien (OTS) - Nach Informationen der Tageszeitung ÖSTERREICH (Sonntags-Ausgabe) wird die Regierung nach der Wohn-Initiative kommenden Dienstag im Ministerrat auch ein "Wachstums-Paket" mit einer neuen "Konjunktur-Offensive" beschliessen.

Laut ÖSTERREICH wird das Wachstums-Paket gemeinsam mit den Sozialpartnern erarbeitet und präsentiert. Beide Regierungs-Parteien halten ihre neue Konjunktur-Initiative noch "top secret". Das "Wachstums-Paket" soll offenbar ein erster Wahlkampf-Schlager für beide Koalitions-Parteien werden und erst am Dienstag in einer koordinierten Medien-Offensive präsentiert werden.

In ÖSTERREICH bestätigt Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl das geplante "Wachstums-Paket" und seine Präsentation kommende Woche. Leitl in ÖSTERREICH: "Österreichs Wirtschaft braucht Wachstums-Anreize - da müssen wir jetzt Signale setzen." Wir brauchen Impulse, die unsere Wachstums-Schwäche und die steigende Arbeitslosigkeit bekämpfen."

Laut ÖSTERREICH sind im neuen "Wachstums-Paket" der Regierung unter anderem ein Handwerker-Bonus, Investitions-Anreize für Unternehmen, neue Infrastruktur-Maßnahmen und Programme gegen Arbeitslosigkeit geplant.

Rückfragen & Kontakt:

ÖSTERREICH, Chefredaktion

Tel.: (01) 588 11 / 1010

redaktion @ oe24.at