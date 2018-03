Rauch: SPÖ will in Taschen der Österreicher schnüffeln

ÖVP liegt Österreichern im Wort – Linker Flügel der SPÖ schert wieder aus

Wien, 6. April 2013 (ÖVP-PD) "Die SPÖ will permanent in den Taschen der Österreicher schnüffeln. Mit der Vermögenssteuer wollen die Genossen einen Einblick in die Eigentümer der Österreicher, mit der Aufhebung des Bankgeheimnisses wollen sie nun in die Konten schauen", so ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch. "Am Ende geht es der SPÖ darum, den Menschen möglichst viel Geld abzuknöpfen." Vielmehr sei aber der aktive Kampf gegen Steuerhinterziehung wichtig. Österreich ist etwa bei der Geldwäschebekämpfung Vorreiter und setzt aktiv Maßnahmen zur Bekämpfung von Steuerbetrug. "Die ÖVP liegt einmal mehr den Österreichern im Wort, die ihre Daten und die Konten geschützt wissen wollen", betont Rauch. "Deshalb kommt es nicht in Frage, das Bankengeheimnis aufzuheben." Zumal Abkommen mit anderen Staaten, wie der Schweiz und Liechtenstein, effizienter sind, als große Datenaustauschabkommen, die nur Datenfriedhöfe produzieren. "Maria Fekter steht einmal mehr hinter den Sparern in Österreich", so Rauch, der abschließend klarstellt:

"Oberösterreichs SP-Chef Ackerl wäre mit diesen tiefen Tonalitäten woanders besser aufgehoben. Wieder einmal schert der linke Flügel der SPÖ aus. Aber Herr Androsch und Herr Matznetter haben bewiesen, dass es in der SPÖ auch vernünftige Menschen ohne rote Brille gibt." ****

