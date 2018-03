FPÖ-Landesparteitag (14): HC Strache: Nationalratswahl wird zu Volksabstimmung über ESM

Mit Haimbuchner an der Spitze weiterhin erfolgreich - Strache wirft Faymann und Spindelegger den politischen Fehdehandschuh hin

Linz (OTS) - Zu Beginn seiner Rede am 32. Ordentlichen Landesparteitag ging Bundesparteiobmann HC Strache auf die gut aufgestellte FPÖ Oberösterreich ein: "Ihr seid eine stolze und starke freiheitliche Landesgruppe. Oberösterreich hat die meisten Mitglieder, Ihr stellt 131 Delegierte zum Bundesparteitag. Es gibt neun freiheitliche Bürgermeister, 16 Vizebürgermeister und 1.209 Gemeinderäte. Ihr seid in 380 der 444 oberösterreichischen Gemeinden mit Ortsgruppen vertreten. Dazu kommen neun Landtagsabgeordnete, sieben Nationalräte, ein Bundesrat und ein EU-Abgeordneter. Diese Zahlen können sich sehen lassen!" Strache ging zudem darauf ein, dass die FPÖ in Oberösterreich in den Umfragen Kopf an Kopf mit der SPÖ liege. "Ihr seid auf dem Weg, zweitstärkste Partei in Oberösterreich zu werden", betonte der FP-Chef.

Strache zeigte sich davon überzeugt, "dass vor Manfred Haimbuchner noch eine lange politische Karriere liegt". Oberösterreich sei immer schon ein freiheitliches Kernland gewesen. "Und das wird auch weiterhin sein. Mit Manfred Haimbuchner an der Spitze wird die FPÖ Oberösterreich weiter in eine hervorragende Zukunft schreiten.

NATIONALRATSWAHLEN WERDEN BEWEISEN: TREND SPRICHT NICHT GEGEN FPÖ

Zur Situation rund um Stronach und den aktuellen Vorkommnissen in Tirol stellte der FP-Bundesparteiobmann fest: "Dass es ein eigenartige Haufen rund um den Teilzeit-Österreicher Stronach ist, hat sich in Tirol gezeigt. Wo Stronach drauf steht, muss gar nicht Stronach drinnen sein." Es sei "von einem Haufen zusammen gekaufter Polit-Renegaten - manche bereits bei der dritten oder vierten Partei - nichts anders zu erwarten. Wahrheit sehe ich da nirgends, Transparenz ebenso wenig, und was die Fairness betrifft, sieht man ja, wie die miteinander umgehen."

Unlängst habe wieder irgendeine Zeitung eine Umfrage veröffentlicht, da waren wir auf Bundesebene bei 20 Prozent und die Stronach-Partie bei 10 Prozent. "Und was ist dazu geschrieben worden? "Kampf um Platz 3 entbrannt." Das alleine zeigt ja die Lächerlichkeit auf, die hier betrieben wird", hat nach Ansicht des FP-Chefs die Stronach Partie für die Medien und ihre roten und schwarzen Finanziers nur einen Zweck: nämlich der FPÖ zu schaden. "Wer Stronach wählt, wählt in Wahrheit Faymann und Spindelegger."

GEMEINNÜTZIGE WOHNUNGSWIRTSCHAFT MUSS REFORMIERT WERDEN - FPÖ FORDERT NACHHALTIGE ENTFLECHTUNG VON DER POLITIK

Klar für eine Reform der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft tritt die FPÖ ein. "Ihr Gebaren dient in vielen Fällen nicht den Bewohnern. Der gemeinnützige Sektor ist zu einem riesigen rot-schwarzen Proporzsystem mutiert", zeigt Strache auf, dass die Vergabepraxis von Führungspositionen in erster Linie nach dem Parteibuch und erst dann nach Qualifikation erfolge. "Nicht nur die Vergabe von Ministerien offenbart einen Sumpf der Freunderlwirtschaft, sondern auch die Personalbesetzung der höheren Ebenen im vermeintlich gemeinnützigen Wohnbau." Eine "effektive und nachhaltige Entflechtung des Sektors von der Politik ist nötig", so die klare Forderung des freiheitlichen Bundesparteiobmannes.

ESM IST KEIN RETTUNGSSCHIRM, SONDERN INFEKTIONSMECHANISMUS - FPÖ FÜR GARANTIERERKLÄRUNG FÜR DIE SPARKONTEN DER ÖSTERREICHER

Auch auf die Wirtschaftskrise, die in Wahrheit eine Euro- und EU-Krise sei, ging Strache ein. Die aktuelle Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs, wonach der ESM-Knebelvertrag nicht verfassungswidrig ist, "ist für mich völlig unverständlich. Mit diesem Entrechtungskonstrukt verliert Österreich seine Steuerhoheit und die Verfügung über seine Finanzen. Es handelt sich dabei nicht um einen Rettungs-, sondern um einen Infektionsmechanismus." Strache bekräftigte die Position der FPÖ, dass die Einführung des ESM zwingend einer Volksabstimmung in Österreicher hätte unterzogen werden müssen.

"Es handelt sich dabei um eine Gesamtänderung unserer Bundesverfassung", kritisiert Strache, dass SPÖ und ÖVP den Bürgern diese Volksabstimmung verweigert haben. "Wir werden dafür Sorge tragen, dass die Nationalratswahl zu einer Volksabstimmung wird. Einzig die FPÖ steht in dieser, wie auch in allen anderen Fragen, auf der Seite der Österreicher."

"Die Österreicher haben mit ihrem Steuergeld schon genug für marode Pleitestaaten gezahlt. Einen derartigen Diebstahl, wie in Zypern geplant, darf es in Österreich nicht geben. Die FPÖ wird alle parlamentarischen Mittel ausschöpfen, um der österreichischen Bundesregierung eine Garantieerklärung abzuringen, die eine Enteignung in Österreich unmöglich macht", bekräftigt Strache.

NATIONALRATSWAHL IST DUELL ZWISCHEN SYSTEMPARTEIEN UND FPÖ

"Die entscheidende Auseinandersetzung in diesem Jahr sind die Nationalratswahlen am 29. September. Das ist die Auseinandersetzung um die Zukunft unserer Heimat Österreich. Und das wird nicht ausgetragen zwischen irgendwelchen Splittergruppen, sondern diese Auseinandersetzung wird stattfinden zwischen uns auf der einen Seite und SPÖ und ÖVP auf der anderen Seite", kündigt Strache an, dass die FPÖ darauf ihre gesamten Kräfte konzentrieren werde.

"Und dafür ist natürlich auch Oberösterreich besonders wichtig, weil ihr eine starke, effiziente und hervorragend organisierte Landesgruppe seid. Im Nationalratswahlkampf werden wir es allen zeigen, was diese FPÖ leisten kann. Und ich weiß: Auf die Oberösterreicher kann ich mich verlassen!", so Strache zu den Delegierten im Linzer Design Center.

"2013 IST JAHR DER ENTSCHEIDUNGEN - FPÖ HAT ZWEI ZIELE: GROSSE KOALITION VERHINDERN UND STÄRKSTE PARTEI WERDEN"

"2013 ist ein Jahr der Entscheidungen", kündigt Strache an, dass die Weichen gestellt werden, "wohin es mit Österreich in der Zukunft gehen soll". Der FP-Chef nennt auch gleich seine beiden Wahlziele. "Erstes Ziel ist, dass Rot und Schwarz keine gemeinsame Mehrheit mehr haben. Zweites Ziel, dass eine Regierung gebildet wird, wo jene Kraft, die etwas verändern will, die stärkste ist. Das ist die FPÖ. Aber nicht ein drittes Anhängsel dazu. Das ist more of the same. Zu befürchten ist ja, dass sich Rot und Schwarz wieder zusammenraufen und halt eine dritte Partei in die Regierung nehmen, die Grünen oder den Herrn aus Kanada."

Aber das sei keine Erneuerung: "Ich glaube nicht, dass jemand Österreich einen Dienst erweist, wenn er einen Beitrag dazu leistet, das politische Leben der Herren Faymann und Spindelegger zu verlängern. Da würde ich eher vom Gegenteil ausgehen. Ein Neubeginn in Österreich kann kein weiterer Aufguss des rot-schwarzen Koalitionsgebräus sein. Das ist schon jetzt eine Mischung aus ungenießbar und giftig.

STRACHE-FPÖ IST NICHT TEIL DES SYSTEMS - WAR ES NIE UND WIRD ES NIE SEIN

"Die Strache-FPÖ ist nicht Teil des Systems. Sie war es nie und wird es nie sein", nennt Strache die erste Voraussetzung für einen Neubeginn. Zweite Voraussetzung sei, "dass man eine Position hat, aus der heraus man führt. Und das ist die Nummer eins. Das streben wir an."

Es gehe für Strache nicht primär darum, "wie ich SPÖ und ÖVP eins auswischen und beide schwächen kann. Mich interessiert, wie ich für die Österreicher die Lebenssituation besser und gerechter machen kann. Und wenn das gelingt, ist das sowieso gleichbedeutend mit Niederlagen für SPÖ und ÖVP."

Für 2013 wirft der FPÖ-Bundesparteiobmann "den Herren Faymann und Spindelegger den politischen Fehdehandschuh hin. Ich will beide mit Hilfe der Wähler aus Ihren Ämtern jagen, in denen sie schon viel zu lange viel zu vieles gegen die Interessen des Landes und der eigenen Bevölkerung treiben.

Ich stelle mich dieser Auseinandersetzung und es wird Rot und Schwarz nicht gelingen, mir aus dem Weg zu gehen. Die FPÖ klein halten zu wollen ist gleichbedeutend damit, die Bevölkerung weiter aus den politischen Entscheidungen aussperren zu wollen. Wir werden zeigen, dass man die FPÖ nicht klein halten kann", so Strache abschließend. (schluss) bt

