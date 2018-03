Team Stronach/Markowitz: Einen fixen Arbeitsplatz für jeden Lehrer

Ministerin Schmieds Strukturplänen fehlt an allen Ecken und Enden das Geld

wien (OTS) - Zu den heutigen Aussagen der Bildungsministerin Claudia Schmied im Ö1-Mittagsjournal äußert sich Team Stronach-Bildungssprecher Stefan Markowitz kritisch: "Das haben wir alles schon gehört, passiert ist bis jetzt noch nicht viel." Im Übrigen, so Markowitz, stelle sich zunächst einmal die Frage, woher in der jetzigen Finanzsituation die Millionen für solche Strukturmaßnahmen in der Bildungspolitik herkommen sollen.

Markowitz hat zunächst einmal ein ganz klares Ziel: "Wir müssen in Zukunft sicherstellen, dass jeder Lehrer und jede Lehrerin zumindest einen eigenen fixen Arbeitsplatz an der Schule hat. Derzeit ist es oft so, dass sich mehrere Pädagogen einen Arbeitsplatz samt Tisch teilen müssen."

Zur Migrationsproblematik an den Schulen in den Ballungszentren und einer "Quotenregelung" für gewisse Schulen hält Markowitz fest: "Das wird mit Quoten nicht zu regeln sein. Es gibt nun Mal Gegenden mit hohem Migrationsanteil vor allem in Wien. Daran ist aber in erster Linie die verfehlte Infrastrukturpolitik von Bürgermeister Häupl schuld."

Abschließend fordert Markowitz, dass Sprachförderungen für Kinder mit nichtdeutscher Muttersprache schon in den Kindergärten und Vorschulen passieren müssten: "Oft ist es nämlich dafür in den Volksschulen dann schon zu spät."

