FPÖ-Landesparteitag (11): Antrag "Direkte Demokratie ist Gebot der Stunde" - Bürgerrechte stärken - direkte Demokratie ausbauen

Linz (OTS) - Eine klare Ansage der FPÖ Oberösterreich und der Delegierten am 32. Landesparteitag gibt es auch punkto direkter Demokratie. Mittels Antrag forderten die Delegierten die FP-Nationalrats- und Landtagsfraktion auf, weiterhin im Wege von Gesetzes- und Resolutionsanträgen für einen Ausbau der direkten Demokratie in Oberösterreich und Österreich einzutreten. Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Seit langem geht die FPÖ einen klaren Kurs: Sie verlangt einen Demokratisierungsschub in Bund und Land. Es gilt der direkten Demokratie den Weg zu ebnen und ihn in der Praxis gangbar zu machen. Eine reife Demokratie muss auch dem Bürger verstärkte Mitwirkungs-und Entscheidungsrechte einräumen. In Oberösterreich soll die Hürde für eine Beteiligung der Bürger auf ein realistisches Maß gesenkt werden, das bedeutet von derzeit acht auf zwei Prozent der Wahlberechtigten.

Unterschreiben auf Bundesebene 250.000 Wähler für einen Gesetzesantrag, muss es darüber eine Volksabstimmung geben. Die Ergebnisse direkt demokratischer Entscheidungen müssen bindend sein. Dann geht das Recht vom Volk aus.

Begründung:

Alle Entscheidungen, die der Nationalrat oder die Landtage treffen können, sollen auch der Bürgerentscheidung zugänglich sein, wenn dies genügend Wahlberechtigte verlangen. Das Beispiel der Schweiz zeigt, dass die Bürger ihr Recht sehr verantwortungsvoll wahrnehmen und dass sich direkte Demokratie als wirksamste Schuldenbremse bewährt hat.

Als Reaktion auf die erfolgreiche Volksbefragung zum Linzer Musiktheater im Jahr 2000, die ein klares Ergebnis gegen den Bau brachte, wurde der Zugang zur direkten Demokratie in Oberösterreich von ÖVP und SPÖ enorm erschwert. Das im Jahr 2002 gegen die Stimmen der FPÖ beschlossene Oö. Bürgerrechtegesetz hat eine extreme Verschlechterung gebracht.

Obwohl sich bei der Volksbefragung 60 Prozent gegen die Errichtung eines Musiktheaters ausgesprochen haben, wurde vor allem von der Landeshauptmann-Partei der Volkswille bis heute missachtet.

Darüber hinaus wurden auch die Hürden für die Ausübung direkter Demokratie massiv erhöht. Waren für die Musiktheater-Volksbefragung Unterstützungserklärungen von vier Prozent aller Wahlberechtigten erforderlich, so gelten mittlerweile acht Prozent als Voraussetzung. Das bedeutet, dass heute für die Durchführung einer Volksbefragung in Oberösterreich 86.905 Unterschriften gesammelt werden müssen. Eine Anzahl, die nur unter sehr großem Aufwand erzielt werden kann und aus der Bevölkerung selbst heraus fast nicht zu erreichen ist. Damit das Mitspracherecht in der Politik nicht Theorie bleibt, sondern auch Chancen in der Praxis hat, fordert die FPÖ, dass die Zahl der Unterschriften auf zwei Prozent der Wahlberechtigten (das sind derzeit 21.726) gesenkt wird.

Auch auf Bundesebene müssen die Bürgerrechte gestärkt werden. Die Absichtserklärungen der Regierungsparteien finden nicht die Unterstützung der FPÖ. Wenn Bundeskanzler Faymann die Grenze für die Ausübung der direkten Demokratie bei 700.000 Unterschriften und die ÖVP bei zehn Prozent der Wahlberechtigten - also derzeit etwa 650.000 - ansetzen, so sind diese Hürden für die FPÖ eindeutig zu hoch. Denn diese Vorstellungen sind eher Bürgervertreibungsregeln als Bürgerbeteiligungsgrenzen. Immerhin reichen vier Prozent der Wählerstimmen für den Einzug einer Partei ins Parlament.

Die FPÖ sagt dazu klar: Direkte Demokratie nach Schweizer Vorbild ist in der Verfassung zu verankern. Auf Bundesebene sollen Volksbegehren ab 250.000 Unterschriften zu einer verbindlichen Volksabstimmung führen. Die Ergebnisse direkt demokratischer Entscheidungen sind verbindlich umzusetzen. Die Politik muss den Willen der Bürger ernst nehmen und ihm den nötigen Respekt zollen. Mit der anstehenden Eröffnung der Linzer Oper passiert genau das Gegenteil!

Direkte Demokratie auszubauen und Bürgerrecht zu stärken sind das Gebot der Stunde. Die außergewöhnlich hohe Beteiligung der Oberösterreicher an der Befragung zum Musiktheater und die kürzlich erfolgte Befragung zur Wehrpflicht zeigen:

Die Bürger sind bereit, ihr Geschick auch tatsächlich mitzubestimmen. Es gilt nun dafür zu sorgen, dass dieses Recht auch in der Wirklichkeit ankommt. Schließlich soll der Verfassungsgrundsatz, dass das Recht vom Volk ausgeht, nicht bloß auf dem Papier stehen, sondern auch im politischen Leben Früchte tragen.

Das Beispiel der Schweizer zeigt, dass sich die Beteiligung der Bürger an der politischen Entscheidung bewährt hat und die Bürger dieses Recht sehr verantwortungsbewusst wahrnehmen. Die Politik soll sich nicht länger vor dem Bürger fürchten, sondern sicherstellen, dass er viel öfter als bisher das letze Wort hat. (forts.) bt

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at