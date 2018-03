FPÖ-Landesparteitag (13): Weitere Anträge beschlossen

Antrag "Sicheres Oberösterreich" - Aktualisierung der Satzungen

Linz (OTS) - Ein Antrag von GV Christian Hartwagner, Bezirksparteiobmann von Kirchdorf, StR Gerhard Kroiß aus Wels, dem Perger Bezirksparteiobmann LAbg. Alexander Nerat, Josef Wagenthaler und StR Mag. Detlef Wimmer eingebrachter Antrag beinhaltet das Thema Sicherheit.

Die Antragsteller sprechen sich dabei für zahlreiche Notwendigkeiten bei der Polizei aus. Unter anderen ist eine (echte) personelle Aufstockung der Polizei dringend geboten. Das System könne nicht auf Dauer nur mit Überstunden künstlich am Leben erhalten werden. Auch der 2009 angekündigte "Flexi- und Karenzpool" sollte umgesetzt werden. Damit sollen Unterbesetzungen durch Pensionierungen, Karenzen oder Sonderverwendungen verhindert werden.

Weitere Sicherheitsschwerpunkt ist zudem der Themenbereich kommunale Aufsichtsorgane/Gemeindewachkörper. Die Kompetenzen kommunaler Aufsichtsorgane sind tunlichst nach Vorbild des Steiermärkischen Aufsichtsorgangesetzes so zu erweitern, dass sie zur Identitätsfeststellung und Ausstellung von Organstrafmandaten berechtigt werden. Zudem fordern die Antragsteller, dass allen Gemeinden die Errichtung von Wachkörpern zu gestatten ist. Die Kosten für Gemeindewachkörper sollen zu Gunsten der Gemeinden im Finanzausgleich berücksichtigt werden.

Ein klares Nein gibt es zu Zwangs-Zusammenlegungen Freiwilliger Feuerwehren. Bestrebungen zur freiwilligen Zusammenlegung sind in vollem Umfang zu unterstützen und finanziell zu fördern. Für die hauptberuflich tätigen Feuerwehrleute ist ein klares Berufsbild zu schaffen, auf dessen Grundlage die Berufs- und Lebensplanung erfolgen kann.

Der Antrag wurde von den Delegierten einstimmig angenommen und an den Landtags- und Nationalratsklub zur weiteren Bearbeitung weitergeleitet.

RESOLUTION ZUR UMSATZSTEUERBEFREIUNG VON GEMEINDEN BEI LEISTUNGSERBRINGUNG FÜR ANDERE GEMEINDEN IM RAHMEN DER GEMEINDEKOOPERATIONEN

Die FP-Nationalräte Elmar Podgorschek, Alois Gradauer und Mag. Roman Haider brachten eine Resolution zur Umsatzsteuerbefreiung von Gemeinden bei Leistungserbringung für andere Gemeinden im Rahmen der Gemeindekooperationen ein.

Um eine freiwillige Zusammenarbeit der Gemeinden überhaupt zu ermöglichen und in weiterer Folge zu fördern, sind Hindernisse soweit dies möglich ist zu beseitigen. Im Besonderen gilt dies natürlich für rechtliche Vorgaben, die diese Zusammenarbeit erschweren oder überhaupt unmöglich machen. Da dabei naturgemäß der Aspekt der Wirtschaftlichkeit im Vordergrund steht, ist eine Besteuerung derartiger Kooperationen jedenfalls als Hindernis anzusehen. Die 2011 erhofften Einsparungen in der Höhe von rund 500 Millionen Euro sowie die Effizienzsteigerung der Gemeindetätigkeiten werden durch diese steuerliche Maßnahme deswegen in Frage gestellt.

Gerade wir Freiheitlichen drängen seit jeher auf Einsparungen im Bereich der Verwaltung. Um so gemeinsam mit anderen Maßnahmen endlich eine nachhaltige Budgetkonsolidierung zu erreichen. Derartige Maßnahmen dürfen auch vor den Gemeinden, die teilweise in besonderem Ausmaß überschuldet sind, nicht haltmachen. Wenn Schritte in die richtige Richtung - wie dies bei der Verankerung der Gemeindekooperation in der Verfassung der Fall war - gesetzt werden, dürfen diese nicht durch steuerliche Maßnahmen des Finanzministeriums konterkariert werden.

Der Antrag wurde von den Delegierten einstimmig angenommen und an den Nationalratsklub zur weiteren Bearbeitung weitergeleitet.

AKTUALISIERUNG DER SATZUNGEN DER FPÖ, LANDESGRUPPE OÖ.

Die Satzungsänderungen wurden von den Delegierten einstimmig angenommen. (forts.) bt

