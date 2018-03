FPÖ-Landesparteitag (10): Leitantrag "Freiheit. Demokratie. Verantwortung."

Linz (OTS) - Im weiteren Verlauf des Landesparteitages stimmten die Delegierten über die vorliegenden Anträge ab. Der vom Landesparteivorstand eingebrachte Leitantrag unter dem Titel "Rückgewinnung der Mitte durch Freiheit, Demokratie und Verantwortung" wurde von den Delegierten einstimmig angenommen.

Der Antrag im Wortlaut:

Rückgewinnung der Mitte durch Freiheit, Demokratie und Verantwortung

Unser Ziel ist die Wiedergewinnung der Mitte in unserer Gesellschaft. Hierzu soll die freiheitliche Grundsatzerklärung als Leitfaden und Orientierungshilfe für die freiheitliche Politik dienen, die dem Staat und der Gesellschaft die Mitte zurückgeben soll.

Die Mitte ist auf Grund einer Verschiebung der Mehrheitsverhältnisse verloren gegangen. Eine linke Minderheit in Staat, Politik, Parteien, Bildung und Medien bestimmt über eine wertkonservative Mehrheit in der Bevölkerung.

Das ideologische Koordinatensystem hat nach wie vor Gültigkeit.

Wir Freiheitliche streben nach Freiheit und nach Differenzierung, die aus der Vielfalt in unserer Gesellschaft entspringt. Wir Freiheitliche streben nach dem richtigen Maß zwischen Freiheit und Sicherheit.

Die Linke strebt nach größtmöglicher Gleichheit auch mit Zwang. Die Linke gibt der Bevormundung den Vorzug vor der Freiheit.

Wir Freiheitliche sind Realisten und anerkennen den Menschen und die Gesellschaft, so wie sie sind. In einer Heimat, wo man seine Kultur und Traditionen pflegen kann, ist das Selbstbewusstsein des Menschen anders. Eingebettet in dieser Heimat kann er sich am besten entwickeln. Indem Regeln und Sanktionen erstellt werden, wollen wir ein freies Entfalten und ein friedliches Zusammenleben ermöglichen. Der Linke ist Utopist. Er will den Menschen und die Gesellschaft als solche ändern, indem er den "idealen Menschen" und die "ideale Gesellschaft" verordnen will.

Die drei Säulen, auf denen die Mitte ruht, sind Freiheit, Demokratie und Verantwortung.

Freiheit

"Freiheit ist kein Privileg, sondern eine Aufgabe." Georges Bernanos

Freiheit ist unser höchstes Gut. Was wir der Freiheit nehmen, geben wir der Sicherheit und umgekehrt. Es ist die Aufgabe der FPÖ, das richtige Maß zwischen Freiheit und Sicherheit zu finden.

Eine freiheitliche Ordnung soll jedem Menschen ermöglichen, sich nach seinen natürlichen Fähigkeiten und Talenten frei zu entfalten und seinen Lebensweg zu beschreiten.

Die großen Bedrohungen der Freiheit sind die Europäische Union in ihrer derzeitigen Entwicklung, der Klima-Kommunismus, "Gleichheitswahn", "Gender Mainstreaming" sowie das linke Meinungsdiktat in Form der "politischen Korrektheit".

Wir Freiheitliche setzen uns daher insbesondere für folgende Maßnahmen ein:

Eine Teilung der europäischen Währungsunion in einen Nord- und einen Süd-Euro. Oder zumindest für einen Austritt von Staaten, die die Kriterien der Währungsunion nicht erfüllen.

Die Goldreserven sollen in Österreich verwahrt werden.

Österreich soll aus dem Kyoto-Protokoll austreten und die Strafzahlungen für die heimische Industrie beenden.

Sämtliche Klimaziele, deren Umsetzung die heimischen Arbeitsplätze gefährden und Energie verteuern, sollen aufgekündigt und durch realistische Ziele ersetzt werden.

Frei werdende Geldmittel sollten in Wissenschaft, Forschung und Entwicklung für sinnvolle Technologien im Bereich erneuerbarer Energie eingesetzt werden.

Der Staat muss die Grundlagen dafür schaffen, dass grundsätzlich Wahlfreiheit zwischen Familie und Beruf herrscht.

Der Schutz der Kinder und der Familie muss immer Vorrang genießen. Die gänzliche Gleichstellung von gleichgeschlechtlichen Lebensformen analog der Ehe wird abgelehnt.

Quotenregelungen, wie sie auf europäischer Ebene angedacht sind - wie etwa 40 % Frauen in Aufsichtsräten - beschränken die Freiheit und werden daher abgelehnt.

Demokratie

"Österreich ist eine demokratische Republik. Ihr Recht geht vom Volk aus." Artikel 1 der Bundesverfassung

Demokratie ist die Vollendung des Strebens nach einer gerechten Herrschaftsform. Sie soll die Herrschaft des Volkes garantieren. Die aktuelle Demokratiekrise wurzelt in Mängeln der Europäischen Union und des Staates. Die Ursache der Krise liegt in der Arroganz und Abgehobenheit in der Politik sowie Verwaltung.

Unsere Lösung der Demokratiekrise liegt in einer "Verschweizerung" Österreichs. Die Schweiz soll Österreich als Vorbild für einen umfassenden Staatsumbau dienen. Denn durch die Rückkehr zu den Wurzeln der Demokratie kann ihre Krise gelöst werden.

Wir fordern daher:

Einen umfassenden Ausbau der direkten Demokratie auf allen Ebenen, sowohl auf Bundes- als auch auf Landes- und Gemeindeebene.

Die Bevölkerung soll in allen Fragen, die sie betreffen, das letzte Wort haben können.

Die Einnahmen-, Ausgaben- und Aufgabenverantwortung soll zusammengeführt werden.

Die Aufgaben sollen nach dem Prinzip der Lösung der Probleme möglichst vor Ort neu verteilt werden. Hierzu sollen Länder und Gemeinden entsprechende Steuerautonomie erhalten und untereinander in den Steuerwettbewerb treten können.

Die Anzahl der Mitglieder der Bundesregierung soll auf zwölf beschränkt werden.

Das Amt des Bundespräsidenten soll nach Schweizer Vorbild ein Regierungsmitglied bekleiden.

Verantwortung

"Verantwortung ist eine Last, von der keiner freiwillig abgibt."Emil Baschnonga

Wir alle tragen Verantwortung. Verantwortung ist immer mit Rechten und Pflichten verbunden. Der Einzelne muss seine Pflichten erfüllen, ebenso wie der Staat seine Aufgaben erfüllen muss. Umgekehrt muss der Staat die Rechte des Einzelnen garantieren.

Zur besonderen Verantwortung des Staates und des Einzelnen gehören Integration, Bildung sowie Zukunftssicherung.

Die Aufgaben des Staates müssen genau bestimmt und ständig hinterfragt werden.

Der Staat ist verpflichtet, mit den Steuermitteln sparsam, wirtschaftlich und zweckmäßig umzugehen.

Der Schuldenberg muss abgebaut werden.

Über die Verankerung einer Schuldenbremse auf allen drei Ebenen, Bund, Länder und Gemeinden, sollen Volksabstimmungen abgehalten werden.

Die Verantwortung für die Ausbildung liegt in der Schule. Die Verantwortung für die Erziehung liegt in der Familie. Wir Freiheitliche sprechen uns daher gegen die verpflichtende Ganztagsschule aus.

Das differenzierte Schulsystem mit AHS etc. muss aufrechterhalten werden. Die Gesamtschule wird abgelehnt.

Der Schlüssel zur Integration liegt im Erlernen der deutschen Sprache.

Kein automatischer Rechtsanspruch auf Verleihung der Staatsbürgerschaft.

Der Staat soll einen Regel- und Integrationskatalog erstellen, welcher öffentliche Leistungen von der Integrationsbereitschaft abhängig macht.

Der Staat soll sämtliche öffentlichen Leistungen festlegen, welche lediglich Staats- und EU-Bürgern vorbehalten sein sollen. Beispielsweise soll Drittstaatsangehörigen die Wohnbeihilfe gestrichen werden.

Die allernotwendigsten Kernaufgaben des Staates sind die Verteidigung der Heimat sowie der Schutz von Leben und Eigentum seiner Staatsbürger gegen innere und äußere Bedrohungen.

