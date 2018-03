Grüne Wien/Maresch zu Mariahilfer Straße: Opposition mit langer Leitung

Wien (OTS) - "Es ist erfreulich, dass mit über einem Monat Verspätung auch die Opposition erkennt, was Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou schon am 1. März im Wiener Gemeinderat angekündigt hat: Dass die Mariahilferstraße Neu nach der Umsetzung der Verkehrsberuhigung und einer Probephase von der Bevölkerung evaluiert werden soll. Lob von der Opposition ist erfreulich, auch wenn der Weg zur Erkenntnis offenbar sehr lang war", so der Verkehrssprecher der Grünen Wien, Rüdiger Maresch.

