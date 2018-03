Rauch begrüsst SPÖ-Absage an Vermögenssteuern

Ex-Finanzminister Androsch entlarvt SPÖ-Vermögenssteuern als Etikettenschwindel

Wien (OTS) - "Die SPÖ erteilt einer Vermögenssteuer nun auch eine klare Absage", betont ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch zu den Aussagen des ehemaligen Finanzministers Androsch in den heutigen "Oberösterreichischen Nachrichten". Androsch bringt es auf den Punkt, eine Vermögenssteuer wäre entweder eine Investitionssteuer, eine Gewinnsteuer oder eine Enteignung. Hannes Rauch betont dazu: "Nun ist die Katze aus dem Sack, selbst gewichtige SPÖ-ler raten vom Etikettenschwindel Vermögenssteuern ab. Mittelstand und Familien können nun aufatmen, diese Form der schleichenden Enteignung scheint ein für alle Mal vom Tisch." Denn Vermögenssteuern treffen den Mittelstand, Familien und Unternehmen. Auch der Wirtschaftsstandort Österreich leidet unter Steuern auf Eigentum. "Es ist gut, dass das nun in der SPÖ angekommen ist", so Rauch abschließend. ****

