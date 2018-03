Haubner: Hannes Androsch bezeichnet Vermögenssteuern als "Sackgasse"

SPÖ, AK und ÖGB sollten Worte ihres Parteikollegen beherzigen

Wien, 06. April 2013 (OTS/Text) - "SPÖ-Grande Hannes Androsch ist ganz auf ÖVP-Linie und warnt mit den Wirtschaftsbund-Worten einmal mehr vor 'Vermögenssteuern'. Es bleibt zu hoffen, dass die Genossen von SPÖ, Arbeiterkammer und Gewerkschaftsbund die Worte ihres Parteikollegen beherzigen", begrüßt der Generalsekretär des Österreichischen Wirtschaftsbundes, Abg.z.NR Peter Haubner, die Ausführungen von Hannes Androsch in den heutigen "Oberösterreichischen Nachrichten". Vermögenssteuern "wären entweder eine Investitionssteuer, eine Gewinnsteuer oder eine Enteignung. Und alles führt in eine Sackgasse", so die Worte des Ex-SPÖ-Finanzministers. ****

