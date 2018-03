FPÖ-Landesparteitag (7): Haimbuchner: FPÖ steht für seriöse, verantwortungsvolle Politik

Linz (OTS) - "Wir Freiheitliche stehen in Oberösterreich für eine seriöse, verantwortungsvolle Politik. Und das wird von den Menschen positiv gewürdigt", so FP-Landesparteiobmann, LR Dr. Manfred Haimbuchner am 32. Ordentlichen Landesparteitag.

"Wir leisten in Oberösterreich eine herzeigbare Arbeit. Unser Wählerpotential steigt ständig, der zweite Platz ist in greifbarer Nähe. Das muss Realität wird. Ziel ist es, dass wir zweitstärkste Kraft werden. Wir müssen uns anstrengen, das zu erreichen. Darum werden wir von Linksextremisten ständig mit braunem Dreck beworfen", haben für den FP-Landeschef "diese ganzen ANTIFA-Organisationen nur eine Aufgabe: die schmutzige Arbeit von Grünen und Sozialisten zu erledigen. Sie finden dabei willfährige Unterstützer im ORF, der Arbeiterkammer und den roten Gewerkschaften."

Linke Politik sei eine Politik der Zerstörung und eine Umerziehungspolitik. "Eine derartige Politik lehne ich zutiefst ab. Die Bürger in unserem Land haben die linken Tugendwächter schon lange satt. Die Bürger wollen ehrliche, anständige, heimatverbundene und bodenständige Politiker. Sie wollen Politiker, die für Freiheit eintreten, das Recht wieder zum Volk bringen und Verantwortung übernehmen wollen. Schlicht und einfach: Sie wollen nationalliberale Politik im Interesse der Heimat."

"Die FPÖ in Oberösterreich ist dazu bereit. Ich bin dazu bereit, wenn ihr mir wieder euer Vertrauen schenkt", schloss Haimbuchner. (forts.) bt

