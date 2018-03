FPÖ-Landesparteitag (6): Haimbuchner: Wohnbau in OÖ gut aufgestellt

"Wir müssen Wohnungen bauen, die sich die Leute leisten können"

Linz (OTS) - Im weiteren Verlauf seiner Rede ging FP-Landesparteiobmann, Landesrat Dr. Manfred Haimbuchner auf die Verantwortung ein. "Wir Freiheitliche machen dort, wo wir Verantwortung tragen, eine Politik mit Herz und Hausverstand. Der Wohnbau ist in Oberösterreich gut aufgestellt. Wir müssen Wohnungen bauen, die sich die Leute leisten können."

"Ich habe das in den letzten Jahren in meiner Funktion als Landesrat gezeigt. Mit der größten Wohnbaureform seit Jahrzehnten in Oberösterreich ist es gelungen, die Häuslbauer vor völlig überzogenen rot-grünen Ideen zu schützen. Es ist mir gelungen, mit dieser Reform die Häuslbauer vor Mehrkosten in der Höhe von mind. 10.000 Euro zu schützen. Wir setzen auf die Erhaltung von Substanz und fördern großzügig Sanierungen mit verschiedenen Anreiz-Modellen. Diese sind praxisorientiert, gepaart mit Hausverstand", so der freiheitliche Wohnbau-Landesrat.

Der soziale Wohnbau in Oberösterreich sei viel stabiler als in den anderen Bundesländern. "In Oö ist der Neubau keinen starken Schwankungen ausgesetzt. Das hält die Mieten stabil auf einem durchaus vertretbaren Niveau." Weiteres Thema sei der Kampf gegen den Klimaschutzwahn im Wohnbau. Dieser verteuere das Wohnen massiv. Als blauer Landesrat habe er völlig neue positive Akzente gesetzt. "Ich werde dabei bleiben. Und das hat sich auch schon bei den Bauträgern bis ins rote Wien durchgesprochen."

Haimbuchner ging zudem auf die von den Linkssozialisten kritisierte Reform der Wohnbeihilfe ein. "Das ist und war längst überfällig. Die Geldverteilungsaktion der Sozialisten war schon lange nicht mehr finanzierbar", verweist Haimbuchner auf einen Ländervergleich. Selbst nach den Reformeinschnitten ist in Oberösterreich die Wohnbeihilfe noch immer am höchsten. "Man hätte die Einschnitte auch klar verhindern können, wenn man die Wohnbeihilfe für Drittstaatsangehörige gestrichen hätte. Aber das war mit den Linken in allen anderen Parteien undurchführbar." Er habe die Wahl gehabt, alles zu belassen wie gehabt und dann den Neubau zu minimieren und die Bauarbeiter in die Arbeitslosigkeit zu schicken. "Ich habe mich für das Bauen, für Beschäftigung eingesetzt. Und dazu stehe ich zu hundert Prozent. Ich stehe hinter der Bauwirtschaft und den tausenden Beschäftigten, die mit ihren Händen bei widrigsten Wetterverhältnissen ihr Brot hart verdienen müssen."

Eigenartig ist für Haimbuchner das Agieren der SPÖ in diesem Zusammenhang. "Das ist völlig schizophren: Die Genossen stimmen dem Stabilitätspakt zu und dann kritisieren Ackerl und Genossen die ergriffenen Sparmaßnahmen. Die SPÖ hat dafür gesorgt, dass das Wohnbaubudget nicht gesteigert werden kann, weil das Geld für den Stabilitätspakt benötigt wird. Die ÖVP nimmt hier die SPÖ ständig auf den Arm. Im eigenen SP-geführten Sozialressort sind aber die Maßnahmen, die ich gesetzt habe, schon lange Realität. Viel härtere Einschnitte wie die extreme Kürzung des Heizkostenzuschusses finden nicht einmal einen Nebensatz von Kritik bei den Linkssozialisten."

NATURSCHUTZ IST BEI UNS IN BESTEN HÄNDEN

"Der Naturschutz ist bei uns Freiheitlichen in besten Händen", so Haimbuchner. Die Ökomarxisten - auch Grüne genannt - pfeifen in Oberösterreich ja auf den Naturschutz. "Am liebsten würde Anschober am Dachstein ein Windrad hinstellen, damit man seine Symbolpolitik nur weit genug sieht."

Die Grünen haben sich, so Haimbuchner, vom Naturschutz völlig entfernt. "Lieber kümmern sie sich um integrationsunwillige Ausländer, schikanieren Autofahrer mit Lufthundertern und Anschober ist sowieso nur mehr mit seinen persönlichen Problemen beschäftigt. So richtig ernst nimmt den keiner mehr. Im ORF OÖ hat er noch seine Ansprache. Grund wird wohl der schwarz-grüne Koalitionsfrieden sein."

"Wir können das Klima nicht ändern. Aber wir Freiheitliche nehmen unsere Verantwortung für Natur und Umwelt wahr. Wir Freiheitliche waren Naturschützer der ersten Stunde", betont der FP-Naturschutzlandesrat. (forts.) bt

