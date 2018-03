FPÖ-Landesparteitag (5): Haimbuchner: Hausverstand ist das, was auf Dauer gut gehen kann

Familie ist Fundament - Industriestandort OÖ stärken - Schlüssel zur Integration ist Sprache

Linz (OTS) - "Hausverstand ist das, was auf Dauer gut gehen kann. Was uns unser Gewissen sagt, das ist der Hausverstand", so FP-Landesparteiobmann, LR Dr. Manfred Haimbuchner am 32. Ordentlichen Landesparteitag.

"Mein Hausverstand sagt mir: Das Fundament einer Gesellschaft sind funktionierende Familien. Die ungeborenen, die künftigen Kinder, die erwachsen aus der normalen, natürlichen Ehe sichern den Bestand unserer Gesellschaft. Die natürliche und christliche Ehe ist zukunftsbildend für unsere Gesellschaft. Ihr gebührt besonderer Schutz", lehnt Haimbuchner ganz klar eine komplette Gleichstellung homosexueller Partnerschaften mit der Ehe ab.

Der Wohlstand in Oberösterreich beruhe auf einer funktionierenden Wirtschaft, auch auf einer funktionierenden Industrie. Dieser Wohlstand sei, so der FP-Chef, durch die Klimareligion und dem Beschwören einer bevorstehenden Klimakatastrophe gefährdet. "In Oberösterreich heißt das: massive Strafzahlungen für die VOEST, massive Belastungen für die Verbraucher durch eine fehlgeleitete Energiepolitik durch Schwarz-Grün. "Mein Hausverstand sagt mir: Wir brauchen eine starke Industrie, wir brauchen einen gesunden Industriestandort Oberösterreich." Haimbuchner erteilt allen energiewirtschaftlichen Bestrebungen, "die unseren Industriestandort und Arbeitsplätze gefährden" eine klare Absage.

"Die Zuwanderung von bildungsfernen Ausländern löst nicht unsere demographischen Probleme, sondern schafft neue. Mein Hausverstand sagt mir: Der Schlüssel zur Integration ist das Beherrschen der deutschen Sprache. Nur über die Beherrschung der deutschen Kultur-und Kommunikationstechniken können die Zuwanderer in unsere Gesellschaft integriert werden. Dazu gehört auch, dass so bald wie möglich Sprachstandfeststellungen eingeführt werden müssen", fordert Haimbuchner.

Ein Einwanderer sei aus seiner Sicht erst dann vollständig integriert, "wenn er nicht nur die monetären Vorteile des Aufnahmelandes genießt, sondern sich assimiliert, sich mit unserem Land identifiziert und Teil unseres Staates, unserer freiheitlich demokratischen Grundordnung werden will, in deren Mitte er lebt."

Ein klares Bekenntnis gibt es von Haimbuchner auch für die Entlastung der Leistungsträger: "Jene, die den Staat durch ihre Steuerleistungen erhalten sind an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit", untergräbt laut dem FP-Chef der Wohlfahrtsstaat seit mehr als einer Generation die Anreize und die Leistungsbereitschaft. "Seit fast einem halben Jahrhundert steigen die Staatsschulden und somit die Belastungen der nachfolgenden Generationen."

Es sei notwendig, ständig die Aufgaben und Strukturen des Staates zu hinterfragen. "Die Verwaltungsstruktur in Österreich stamme aus Zeiten der Monarchie. Im 21. Jahrhundert sind 18 Bezirksverwaltungsbehörden nicht notwendig", bekräftigt Haimbuchner die Forderung nach einer echten Verwaltungsreform. "In Oberösterreich haben wir eine Verwaltungsreform, die ein politisches Minimundus ist. Da werden der Verkauf von Tennisplätzen, aber auch Einnahmen aus dem Glücksspiel als Einsparungsmaßnahmen betrachtet. Die ÖVP ist nicht bereit, ihren verlängerten Arm - also die Bezirkshauptleute - auf ein vertretbares Maß zu reduzieren", ist aus Sicht von Haimbuchner die Forderung seitens der IV nach Regionalhauptmannschaften absolut sinnvoll.

"Was wir brauchen ist eine echte Verwaltungsreform. Eine Reform, die diesen Namen auch verdient. Die Haltung der ÖVP in Sachen Bezirkshauptmannschaften zeigt nur die mangelnde Bereitschaft zu Reformen, um weiterhin die absolute Macht einzuzementieren", so Haimbuchner.

"Mein Hausverstand sagt mir: Ohne eine gesunde Landwirtschaft gibt es keine gesunde Ernährung. Ohne freie Bauern gibt es keine freie Gesellschaft", ist es aus Sicht des FP-Obmannes nötig, die Bauern vom absolutistisch regierenden und EU-hörigen Bauernbund zu befreien.

Es gehe nicht an, "dass man beim Bauernbund Mitglied sein muss, um von einer Agrar-Rabattaktion des landeseigenen Energieversorgers verständigt zu werden. Das ist ein Skandal der Sonderklasse." Haimbuchner sprach sich klar gegen weitere Verschärfungen bei Tierschutzvorschriften aus. "Es kann nicht sein, dass unsere Landwirte zusperren und dann polnische, ungarische und holländische Massenprodukte die heimischen Supermärkte fluten", sind für den FP-Landeschef strenge Kennzeichnungsvorschriften hinsichtlich Lebensmittelherkunft notwendig. Auch die Sekkiererei unserer Landwirte durch die AMA müssen ein Ende haben: "Manchmal kommen sich die Bauern bei derartigen Kontrollen wie Schwerverbrecher vor!" (forts.) bt

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at