FPÖ-Landesparteitag (4): Haimbuchner: Musiktheater ist nächstes Millionengrab für Oö. Steuerzahler

"Wir brauchen in OÖ eine Rückkehr zur Bescheidenheit, zur Bodenständigkeit, zur Anständigkeit, zur Wahrheit, zur Vaterlandsliebe und zum gesunden Hausverstand."

Linz (OTS) - Nicht ernst genommen wurde der Wille des Volkes beim Linzer Musiktheater. "Bereits jetzt steht fest, dass das nächste Millionengrab für die Oö. Steuerzahler geschaffen wurde. Warum hat die ÖVP den Willen des Volkes nicht ernst genommen? Vielleicht weil ihr das Ergebnis nicht gepasst hat?", geht FP-Landesparteiobmann, LR Dr. Manfred Haimbuchner auf die bevorstehende Eröffnung der Linzer Oper ein.

In den ersten Jahren wird versucht werden, alle Vereine und Schulen da hin zu karren, um das Defizit damit gering zu halten. "Aber was kommt dann?", verweist der FP-Landeschef darauf, dass ein Debakel wie beim Welser Welios drohe. "Dann ist der Katzenjammer perfekt."

Die Kritik der FPÖ habe nichts mit Kulturfeindlichkeit zu tun. "Kultur ist etwas, das man nicht rein an Zahlen messen kann und soll. Kultur ist mir persönlich wichtig. Aber die Größe eines Gebäudes -wie jene des Musiktheaters - sagt auch noch nichts über die Anziehungskraft und Qualität aus. Mehr als befremdlich sind auch die Aussagen des Linzer SP-Bürgermeisters Dobusch, der meint, Linz hat Kultureinrichtungen wie eine Millionenstadt. Ich sage dazu: Linz ist keine Millionenstadt, Linz hat auch kein Einzugsgebiet einer Millionenstadt."

GELEBTE DEMOKRATIE BEDEUTET SICHERUNG DES WOHLSTANDES

Ein klares Bekenntnis gibt es von der FPÖ zur gelebten Demokratie. "Bei einer lebendigen direkten Demokratie steigen laut wissenschaftlicher Untersuchungen die Staatsverschuldung und die Staatsquote nicht in dem Maße wie in jenen Ländern, wo eine Kontrolle durch das Volk fehlt", hat für Haimbuchner die Volksbefragung zur Wehrplicht klar gezeigt, dass die Österreicher verantwortungsvoll und engagiert ihr Stimmrecht wahrnehmen.

"Wir bleiben auf unserem eingeschlagenen Weg. Die ÖVP wird auf Dauer dem Druck nicht standhalten. Die ÖVP soll nicht ständig blockieren, wenn es darum geht, das Volk mitentscheiden zu lassen", betont Haimbuchner.

Heftige Kritik übte Haimbuchner daran, "dass die ÖVP die klare Entscheidung der Oberösterreicher im Jahr 2000 zur Linzer Oper einfach ignoriert hat. Für die ÖVP geht das Recht nicht vom Volk, sondern von der Volkspartei aus." Haimbuchner spricht sich ganz klar dafür aus, dass die derzeit geltenden Hürden für Mitbestimmung und Mitsprache der Menschen klar gesenkt werden müssen.

MEHRHEIT DER BEVÖLKERUNG STEHT EINDEUTIG RECHTS DER MITTE

SPÖ, ÖVP und Grüne wollen das Volk nicht in wesentlichen Fragen miteinbeziehen. Was steckt hinter dieser Angst vor dem Volk? Die Mehrheit der Bevölkerung stehe eindeutig rechts der Mitte. Das habe auch die Volksbefragung zur allgemeinen Wehrpflicht gezeigt. "Ich sehe es als meine, als unsere Aufgabe, dieses Feld der gesellschaftlichen Mitte zu bearbeiten. Unser Staat und unsere Gesellschaft sind aus den Fugen geraten, weil die Mitte in zahlreichen Bereichen verloren gegangen ist. Wir brauchen eine Rückkehr zur Bescheidenheit, zur Bodenständigkeit, zur Anständigkeit, zur Wahrheit, zur Vaterlandsliebe und zum gesunden Hausverstand", ist für Haimbuchner der Hausverstand weder bei den rot-grünen Linkschaoten noch bei den EU-gläubigen Schwarzen zu finden. "Der Hausverstand ist bei jenen, die die Mitte der Gesellschaft vertreten. Und diese Mitte sind die Familien, die das Fundament unserer Gesellschaft darstellen. Es sind die fleißigen Arbeitnehmer und Angestellten, die kleinen und mittleren Gewerbetreibenden, die Landwirte und all jene, die ihr Leben lang hart gearbeitet haben und nun ihre bescheidene Pension verdient genießen wollen. Diese Bürger müssen wir vertreten! Diese Bürger will ich vertreten."

Die Mitte sei verloren gegangen, weil die Linke in Staat, Politik, Parteien, Bildung und Medien dominiere. In der Bevölkerung sei die Linke jedoch nur eine Minderheit. Die Mehrheit in der Bevölkerung ist rechts. Jedoch werde der rechte Mehrheitswille der Bevölkerung durch eine linke Minderheit, die alle entscheidenden Hebel der Macht innehält, ignoriert und das Gegenteil umgesetzt, zeigte Haimbuchner auf.

"Wir wollen eine Politik für alle Menschen machen, nicht nur für Randgruppen", betont der FP-Landesparteiobmann.(Forts) bt

