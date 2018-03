FPÖ-Landesparteitag (3): Haimbuchner: FPÖ macht Politik mit Herz und Hausverstand

"Wer hat für den Stabilitätspakt gestimmt? ÖVP, SPÖ und Grüne - Kenia gibt es also auch in Oberösterreich, nicht nur in Kärnten."

Linz (OTS) - "Wir Freiheitliche machen, dort wo wir Verantwortung tragen, Politik mit Herz und Hausverstand." Dies stellte der Landesparteiobmann der FPÖ Oberösterreich, Landesrat Dr. Manfred Haimbuchner in seinem Tätigkeitsbericht am 32. Ordentlichen Landesparteitag der FPÖ Oberösterreich im Linzer Design Center fest.

Haimbuchner ging zu Beginn seiner Rede auf die letzten Wochen ein und richtete seine Worte an Bundesparteiobmann HC Strache: "Die letzten Wochen waren für die FPÖ nicht so leicht. HC Strache ist es gelungen, seine Führungskompetenz zu beweisen. Dafür danke ich dir Namens der FPÖ Oberösterreich. Die Landesgruppe Oberösterreich ist selbstbewusst, gut organisiert, arbeitsam und hoch motiviert und steht zu hundert Prozent hinter Bundesparteiobmann Strache." Der FP-Landeschef dankte Strache für dessen unermüdlichen Einsatz: "Am 1. Mai ebenso wie beim Rieder Aschermittwoch kommt die Bundes-FPÖ nach Oberösterreich. Auch der Sonderparteitag im Mai wird in Linz stattfinden. Es hat sich bis nach Wien durchgesprochen: 'In Linz beginnt`s!' Wir werden dich, lieber HC nicht enttäuschen. Du kannst mit uns rechnen. Bei den kommenden Nationalratswahlen wird die FPÖ Oberösterreich für ein sehr starkes Ergebnis sorgen!"

Im weiteren Verlauf seiner Rede ging Haimbuchner auf die Themenbereiche "Freiheit. Verantwortung. Demokratie" ein, die Leitlinien des Parteitages sind.

GRÖSSTE GEFÄHRDUNG DER FREIHEIT IST POLITISCHE EUROPÄISCHE UNION

Eine der größten Gefährdungen der Freiheit sei die politische Europäische Union. Diese wandle sich von einer Freihandelszone, einem Friedensprojekt und einem Staatenbund hin zu einem sozialistischen und staatsgläubigen Bundesstaat. "Es passiert eine zwanghafte Gleichmacherei von natürlich Verschiedenem. Dies findet in unserer Gesellschaft statt und verläuft parallel auf der europäischen Staatenebene. Staaten unterschiedlicher Größe, unterschiedlicher Wirtschaftsstärke und unterschiedlicher historischer Wurzeln sollen einander angeglichen werden. Erster Schritt dazu war der Euro", erinnert Haimbuchner daran, dass die FPÖ seit den 90er Jahren vor den Entwicklungen auf EU-Ebene warne.

Auch der deutsche Bundeskanzler Kohl sei von Wirtschaftsexperten vor den Folgen einer europäischen Währungsunion gewarnt worden. "Man kann unterschiedlich starke Volkswirtschaften, die auch auf unterschiedlichen Mentalitäten beruhen, nicht einfach in eine Währungsunion pressen. Aber das alles ist schon wieder Geschichte", so Haimbuchner.

"Nicht Geschichte sind jedoch die unzähligen Rettungsversuche der Währungsunion auf europäischer Ebene. Milliarden um Milliarden werden herum geschoben, Haftungen übernommen. Noch unsere nachfolgenden Generationen, unsere Kinder müssen das ausbaden. Die Dimensionen sind unfassbar und zum Teil hat auch bereits eine gewisse Resignation eingesetzt. Die Menschen fühlen sich machtlos und verraten, weil Politiker von SPÖ, ÖVP und Grünen Stück für Stück das Volk enteignen und den Willen der Bürger missachten. Stattdessen faseln diese rot/schwarz/grünen Einheitspolitiker ständig von europäischer Integration, dem Friedensprojekt Europa. Das eint sie, die abgehobene Kaste der EU-Fanatiker, jetzt haben sie so etwas wie eine Ersatzreligion", geht Haimbuchner auf die EU-Politik von ÖVP, SPÖ und Grünen ein.

"Die ÖVP ist der EU sowieso bedingungslos ergeben. Das ist in der linken Medienschickeria auch besser zu vertreten als für gesellschaftspolitisch konservative Positionen einzutreten", verweist der FP-Landeschef auf Aussagen von VP-Landeshauptmann Pühringer im Landtag zur Euro-Rettungsdebatte. "Seine Meldungen waren ein wenig bizarr. Pühringer hat da gemeint, wer gegen diese Rettungsmaßnahmen ist, ist gegen Oberösterreich. Ich sage daher in Richtung ÖVP: Wer bedingungslos EU-hörig ist, der verrät die Oberösterreicher und deren Interessen. Ich stehe hingegen für eine enkelgerechte Politik."

Auch die Genossen seien, so Haimbuchner, EU-hörig. "Das ist auch einfacher als die Interessen der heimischen Arbeitnehmer zu vertreten. Am Hochaltar der europäischen Union werden die Sparguthaben der fleißigen Arbeitnehmer durch eine ständig schleichende Inflation entwertet. Zypern lässt grüßen!"

. VOLK IST VERNÜNFTIG UND HAT HAUSVERSTAND. VOLK MUSS LETZTES WORT HABEN. WILLE DES VOLKES ERNST NEHMEN

Landeshauptmann Pühringer tue in Oberösterreich so, als wäre dieser Euro-Rettungswahnsinn irgendwo in Brüssel angesiedelt. "Schwarz, Rot und Grün betreiben hier eindeutig Kindeswegleung. Auch in unserem Bundesland ist dieser Rettungswahnsinn längst angekommen." In Oberösterreich laufe dies unter dem Titel 'Stabilitätspakt' und werde medial totgeschwiegen. Die FPÖ habe im Landtag diese Geldvernichtungsmaschine thematisiert: "Landeshauptmann Pühringer reagierte ziemlich gereizt auf meine Frage, ob das seriöse Politik ist, wenn man den nachfolgenden Generationen einen Milliardenrucksack an Haftungen umhängt. Normaler Weise ist die VP-Methode, Kritik einfach zu ignorieren. Aber da dürfte ich den Nerv ziemlich getroffen haben. Wer hat für den Stabilitätspakt gestimmt? ÖVP, SPÖ und Grüne."

"Wir bleiben dabei: Unser Geld für unsere Leute. Nicht für Spekulanten und Banken in der EU. Es muss mit dieser Geldvernichtung Schluss sein", vergleicht FP-Landeschef LR Dr. Manfred Haimbuchner im weiteren Verlauf seiner Rede die aktuelle EU-Finanzsituation mit jener von zwei Häuselbauern: Beide haben enorme Schulden. Der mit weniger Schulden soll für seinen Nachbarn trotzdem Haftungen übernehmen. Das würde niemand tun.

Die ÖVP und Landeshauptmann Pühringer betreiben in Sachen Sparzwang ständig Kindesweglegung. Angeblich spare man im Interesse des Landes. Die Einsparungen sind jedoch durch den Europäischen Stabilitätsmechanismus erzwungen. "Gegen sinnvolle Einsparungen ist nichts zu sagen. Aber wenn dann bis in die letzte Gemeinde auf Grund der Maastricht-Kriterien nötige Investitionen wie etwa bei den Feuerwehren bis zum St. Nimmerleinstag hinausgezögert werden, dann ist das Sparen zu Gunsten von Brüssel und zu Lasten unserer Heimat", kritisierte Haimbuchner.

"Faktum ist: Der ESM und die Euro-Krise betrifft jeden", erneuert Haimbuchner seine Meinung, dass bei einer Volksabstimmung über den Euro-Rettungswahnsinn die Mehrheit der Österreicher gegen die Übernahme von Haftungen in Milliardenhöhe gewesen wäre. "Das Volk ist vernünftig. Das Volk hat einen Hausverstand. Das Volk muss das letzte Wort haben. Der Wille des Volkes muss ernst genommen werden", so Haimbuchner. (forts.) bt

