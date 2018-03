VP-Juraczka: Höchst erfreut über Vassilakous Lernfähigkeit

Wien (OTS) - Erfreut zeigte sich heute ÖVP-Landesparteiobmann Manfred Juraczka über die Ankündigung von Stadträtin Vassilakou nun doch, wie von der ÖVP Wien seit Monaten gefordert, alle Bewohner des 6. und 7. Bezirks über die Umgestaltung der Mariahilfer Straße abstimmen lassen zu wollen. Der Meinungsumschwung von Vassilakou ist auch erster Erfolg des neuen, lange geforderten, Petitionsausschusses, der zeigt wie wichtig Mitbestimmung ist. Die Einsicht komme spät, so Juraczka, doch wenigstens scheine Lernfähigkeit gegeben, auch wenn die Sache natürlich einen Haken hat - findet die Befragung doch erst nach Umgestaltung statt. "Es geht hier nicht primär um die Fußgängerzone, sondern darum eine Lösung zu finden, mit der alle leben können -Anrainer/innen, Unternehmer und Zulieferer. Das derzeit vorliegende Konzept ist jedenfalls eindeutig unzureichend" so Juraczka. "Für die Zukunft hoffen wir, dass Vassilakou ihre Ängste vor Bürgerbeteiligungen mit klaren Entscheidungsmöglichkeiten weiter abbaut - der Weg deutet zumindest in die richtige Richtung".

