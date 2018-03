ÖBB-Betriebsratswahlen: Überragender Sieg der FSGvida mit knapp 90 Prozent

FSGvida-Spitzenkandidat Hebenstreit dankt den EisenbahnerInnen für das große Vertrauen - Kampf für die Sicherung der Arbeit wurde honoriert

Wien (OTS/FSGvida) - Die Fraktion sozialdemokratischer GewerkschafterInnen in der Gewerkschaft vida (FSGvida) geht mit fast 90 Prozent erneut als überragender Sieger aus den Betriebsratswahlen in den Absatzgesellschaften des ÖBB-Konzerns hervor. Von 3. bis 5. April 2013 waren rund 17.000 EisenbahnerInnen in den ÖBB-Konzernfirmen ÖBB Personenverkehr AG, ÖBB Rail Cargo Austria AG, ÖBB Technische Services GmbH (Werkstätten), ÖBB Produktion GmbH (LokführerInnen), ÖBB Holding AG sowie Shared Service Center GmbH aufgerufen, ihre Belegschaftsvertretung zu wählen. Die Wahlbeteiligung betrug über 81 Prozent.

"Es freut mich sehr, dass ich den Eisenbahnerinnen und Eisenbahnern für ihr großes Vertrauen, das sie bei den Betriebsratswahlen erneut in die FSGvida gesetzt haben, herzlich danken kann", kommentiert FSGvida-Spitzenkandidat, ÖBB-Konzernbetriebsratsvorsitzender Roman Hebenstreit das Ergebnis. Die hohe Wahlbeteiligung sei Ausdruck des hohen Demokratiebewusstseins der EisenbahnerInnen.

Der erfolgreiche Kampf der FSGvida gegen die immer wieder in der öffentlichen Diskussion auftauchenden Teilprivatisierungsbestrebungen sowie gegen das ÖBB- und EisenbahnerInnen-Bashing sei von der Belegschaft an den Wahlurnen belohnt worden. Auch der Einsatz für die Sicherung der Arbeit und des Know-hows im Konzern, für die Schaffung neuer Eisenbahnlehrberufe sowie für Verbesserungen bei Arbeits-, Ausbildungs- und Einkommensbedingungen sei von der Belegschaft entsprechend honoriert worden, sagt Hebenstreit: "Die Eisenbahnerinnen und Eisenbahner wissen, auf wen sie sich verlassen können."

Bundesweit wurden bei den Betriebsratswahlen von den zur Wahl angetretenen Listen folgende Ergebnisse erzielt:

Fraktion Sozialdemokratische GewerkschafterInnen in der Gewerkschaft vida (FSGvida): 11.319 Stimmen bzw. 89,03 Prozent

Unabhängige GewerkschafterInnen in der Gewerkschaft vida (UGvida): 38 Stimmen bzw. 0,3 Prozent

Unabhängiger LokführerInnen Vereinigung / Unabhängige GewerkschafterInnen (ULV/UG-vida): 606 Stimmen bzw. 4,77 Prozent

Gewerkschaftlicher Linksblock in der Gewerkschaft vida (GLBvida): 111 Stimmen bzw. 0,87 Prozent

Sonstige/Namenslisten: 639 Stimmen bzw. 5,03 Prozent

Zudem wurde auch im Bereich der Privatbahnen in einigen Unternehmen gewählt. Bei der Graz-Köflacher Bahn (GKB) und bei der Raaberbahn (GYSEV) erzielte die FSGvida jeweils 100 Prozent der WählerInnenstimmen. Zeitgleich wurden auch beim neuen ÖBB-Caterer "Henry am Zug" erstmals erfolgreich Betriebsratswahlen abgehalten.

