FPÖ-Strache: Masseneinwanderung von Roma wird vor allem Wien treffen

FPÖ will Einreisesperre für Wirtschaftsflüchtlinge aus Rumänien und Bulgarien

Wien (OTS/fpd) - Durch die Personenfreizügigkeit ist es EU-Bürgern möglich, sich in anderen EU-Ländern niederzulassen und mittels Arbeitnehmerfreizügigkeit eine Stelle anzunehmen. In dieser Art wird unser Arbeitsmarkt- und Sozialsystem ab 2014 sperrangelweit nun auch für Wirtschaftsflüchtlinge aus Rumänien und Bulgarien geöffnet und so dem systematischen Missbrauch Tür und Tor geöffnet, warnt der FPÖ-Bundes und Wiener Landesobmann NAbg. Heinz-Christian Strache insbesondere vor einer Roma bzw. Sinti-Massenzuwanderung. Diese würde die Bundeshauptstadt wie üblich überproportional treffen und die durch die Gebührenlawine verursachte Schieflage des rot-grünen Sozialsystems weiter verschärfen.

Die rot-grüne Armutsfalle würde bis 2015 über weiteren 100.000 Menschen in Wien zuschnappen, sodass dann bereits über 400.000 Menschen in Wien an oder unter der Armutsgrenze leben müssen. Bürgermeister Häupl ist nun am Zug, seine Genossen in der Bunderegierung von der Notwendigkeit zu überzeugen, so wie in Deutschland und Großbritannien über die Notwendigkeit von Einschränkungen der Freizügigkeit nachzudenken. Nicht zuletzt würde ohne entsprechende Gegenmaßnahmen die ohnehin schon dramatische Kriminalitätsrate in Wien in die Höhe geschnalzt und die Lebensqualität weiter gesenkt werden, so Strache. (Schluss)otni

