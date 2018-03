Stronach/Lugar: VfGH hat Österreich mit ESM-Entscheid einen Bärendienst erwiesen

Team Stronach will Kündigung und Neuausverhandlung des ESM

Wien (OTS) - "Mit seinem Entscheid über die Verfassungsmäßigkeit des ESM-Vertrages hat der Verfassungsgerichtshof aus Österreich einen Selbstbedienungsladen für Banken gemacht. Nicht vom österreichischen Volk gewählte Organisationen oder Agenturen können jetzt unser Volksvermögen per Zuruf ins Ausland transferieren lassen - das war ein Bärendienst", kritisiert Team Stronach Obmannstellvertreter Robert Lugar. Er strebt eine Kündigung und Neuausverhandlung des ESM-Vertrages an.

Weil der Beschwerde nicht stattgegeben wurde, habe der VfGH besiegelt, dass der ESM-Vertrag rechtens ist, so Lugar. "Damit haben Politik und Rechtsprechung einen Schulterschluss gemacht - das ist demokratiepolitisch bedenklich!" Für das Team Stronach bedeute der Entscheid, "mit dem sich der VfGH an internationale Tendenzen angelehnt hat", aber noch lange nicht, "dass damit der ESM auch wirklich rechtlich einwandfrei und haltbar ist", so Lugar.

