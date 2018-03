StR Ludwig: Start der GB*Wohntage - eine Woche volles Programm

Die Gebietsbetreuungen Stadterneuerung (GB*) laden vom 8.-12. April 2013 zu einer Woche Beratung, Information, Diskussion und Aktion.

Wien (OTS) - Die WienerInnen haben im Rahmen der GB*Wohntage vom

8. bis 12. April 2013 die Möglichkeit, sich einen Überblick über die vielfältigen kostenlosen Serviceleistungen und Angebote der Gebietsbetreuung Stadterneuerung zu machen. Zum Auftakt der Aktionswoche nimmt Stadtrat Michael Ludwig am 8.4. bei einer Veranstaltung der GB*21 zum Thema "Wohnen und Alter" im Pensionistenklub 21, Prager Straße 33, 1210 Wien, teil. Am 12.4. steht der Wohnbaustadtrat im Rahmen eines "Speed-Datings" der GB*3/11 zum Thema "Wohnen in Zukunft" am Fiakerplatz 1 in Wien-Landstraße für Fragen der GrätzelbewohnerInnen persönlich zur Verfügung.****

"Die in Wien praktizierte Sanfte Stadterneuerung hat maßgeblichen Anteil daran, dass sich Österreichs Hauptstadt zur weltweit führenden Metropole in Sachen Wohn- und Lebensqualität entwickelt hat. Die Gebietsbetreuungen Stadterneuerung tragen mit großem Engagement und Arbeitseinsatz in vielfältiger Hinsicht zu dem hervorragenden Zeugnis bei, das der Stadt Wien unter anderem von der UNO ausgestellt wird. Die GB*Wohntage bieten den Wienerinnen und Wienern Gelegenheit, sich vom umfassenden Angebot, das weit über Sanierungs-, Mietrechts- und Grünraumberatung hinausgeht, ein Bild zu machen", erklärt Wohnbaustadtrat Michael Ludwig.

Während der GB*Wohntage beraten und informieren die GB*-Teams jeweils von 9 bis 17 Uhr zu Themen des Wohn- und Mietrechts, zu Wohnhaussanierungen, Förderungen oder zur Begrünung von Innenhöfen. Sie berichten von aktuellen Sanierungsprojekten und Aufwertungsprozessen im Grätzel und stellen kulturelle Initiativen und Aktivitäten im öffentlichen Raum vor.

Parallel dazu wartet auf alle BesucherInnen ein abwechslungsreiches Programm mit vielen themenspezifischen Veranstaltungen: Grätzel- und Stadtspaziergänge, Diskussionsveranstaltungen und Vorträge, Aktionen wie Zukunftswerkstatt, Kübelgarten-Workshop, Live-Zeichnen, Bewegungsparcours, Mission Mobil oder Brunnenviertel-Geocache sowie begleitende Ausstellungen.

Service- und Beratungszeiten täglich von 9 bis 17 Uhr

an allen GB*-Standorten (ausgenommen GB*-Außenstellen)

Alle Informationen zu Terminen und Programm: www.wohntage.info

