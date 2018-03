"profil": Österreichs Biennale-Pavillon in Venedig stammt nicht von Josef Hoffmann allein

Der Architekt Robert Kramreiter leistete einen viel größeren künstlerischen Beitrag als bisher bekannt

Wien (OTS) - Wie das Nachrichtenmagazin "profil" in seiner Montag erscheinenden Ausgabe berichtet, stammt der 1934 geplante und erbaute österreichische Pavillon in den Giardini der Biennale Venedig, der stets ausschließlich dem Wiener-Werkstätte-Begründer und Architekten Josef Hoffmann (1870-1956) zugeschrieben wurde, in wesentlichen Teilen nicht von ihm allein. Dies ergaben Forschungen im Zuge der Publikation "Österreich und die Biennale Venedig 1895-2013", die Jasper Sharp, Kurator des diesjährigen Österreich-Pavillons, demnächst herausgeben wird. Aufgrund von Korrespondenzen und Planmaterial entdeckten Forscher, dass der Architekt Robert Kramreiter (1905-1965) einen viel größeren künstlerischen Beitrag zu dem Projekt leistete als bisher bekannt. Kunsthistoriker Rainald Franz dazu: "Von Kramreiter stammt das Grundlayout des Baus. Josef Hoffmann überformte den Entwurf dann." Hoffmann selbst war bei der Eröffnung des Gebäudes nicht anwesend, sah es offenbar erst Jahre später erstmals. Auch dies geht aus den neu aufgefundenen Dokumenten hervor.

