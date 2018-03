Tiroler Tageszeitung vom 6. April 2013; Leitartikel von Anita Heubacher: "Um Tirol geht es Stronach nicht"

Innsbruck (OTS) - Utl: Bei den Landtagswahlen haben die Stronachs ein erbärmliches Bild geboten. Zuerst die unendliche Suche nach einem Spitzenkandidaten und dann das Listenchaos. Stronach konzentriert sich auf die Nationalratswahl. Das zählt für ihn.

Wer im "Team" Stronach das Sagen hat, ist klar. Frank Stronach selbst und sonst niemand. Es wäre ein Leichtes für den Milliardär gewesen, einzuschreiten und in Tirol nach dem Rechten zu sehen. Dafür ist Tirol allerdings ein zu kleines Land, denn der Austrokanadier hat die Nationalratswahlen im Herbst im Visier. Darum geht es. Das zählt für ihn.

So konnte es auch geschehen, dass in Tirol ewig nach einem Spitzenkandidaten für das Team Stronach für die Landtagswahlen gesucht wurde. Die unterschwellige Botschaft "Geld spielt bei der Partei des Milliardärs keine Rolle" ließ die Schar an Kandidaten groß werden. In den letzten Wochen tauchten so viele Klone, die allesamt "die Werte von Frank" vertreten, auf, dass man rasch den Überblick verlor. Selbst parteiintern.

Allerdings relativiert sich auch dieser Begriff beim Team Stronach. Als eine geschlossene Partei hatten sich die Stronachs niemals definiert. Klassische Parteistrukturen waren nicht vorhanden. Da gab und gibt es Splittergruppen in Tirol und die so genannte Bundesleitung in Wien. Letztere konterkarierte die sich ständig abwechselnden Vertreter des Team Stronach in Tirol so lange, bis Frank Stronach wieder von Kanada nach Österreich reiste. Die Bundesparteileitung lässt den Wahlkampf in Tirol stoppen, die Plakate überkleben, bis Frank Stronach das Gegenteil befiehlt. Die Plakate bleiben und damit Stronachs Konterfei. Der Name ist Programm und das soll im Gedächtnis bleiben. Die Landtagswahlen in Tirol waren aus Sicht Stronachs immer ein Nebenschauplatz. Niederösterreich und Kärnten hatten Symbolkraft, Niederösterreich hatte noch dazu eine Menge Wähler.

Der Schaden für das Team Stronach für die Nationalratswahlen mag nicht so groß sein, für die Landtagswahl ist Stronach auf jeden Fall geschwächt, falls man überhaupt noch eine "Einigung" herbeiführen kann. Für die politische Konkurrenz hat ein geschwächter Stronach Auswirkungen. Vor allem die Freiheitlichen dürften profitieren. Die FPÖ hat in Nieder österreich und in Kärnten unter Stronach sehr gelitten und musste empfindliche Niederlagen einstecken. Der ÖVP könnte eine geschwächte Stronach-Liste ein, zwei und damit mitentscheidende Prozentpunkte bringen. Kann die ÖVP ihr reduziertes Wahlziel, nämlich die Mandate zu halten, nicht erreichen, wird es auch für Parteichef Günther Platter eng.

