Neues Volksblatt: "Verhaltensoriginell" von Markus EBERT

Ausgabe vom 06. April 2013

Linz (OTS) - Bemerkenswerterweise war auch die Bundes-SPÖ gestern schnell mit Vorhalten in Richtung Tiroler Landeswahlbehörde zur Hand, was deren Entscheidung über die Kandidatur der Stronach-Liste betrifft. Möglicherweise spielte der enttäuschte Wunsch eine Rolle, dass eine Stronach-Kandidatur in Tirol nicht zuletzt der ÖVP schaden könnte - warum sonst sollte SPÖ-Justizsprecher Hannes Jarolim LH Günther Platter in die Pflicht nehmen und von ihm "ein umgehendes Ende dieser Eigenartigkeit" zu verlangen, damit sie "nicht einen möglichen Anschein einer politisch motivierten Entscheidungsfindung zulässt".

Festzuhalten ist: Am Anfang dieser Kuriosität stand ein Streit in der betroffenen Gruppierung. Das wiederum scheint für die Stronach-Truppe nicht unüblich zu sein, wenn man sie die personellen Wechselspielchen in Niederösterreich vor Augen hält. Dass Stronach dort als Spitzenkandidat angetreten ist, ohne überhaupt ein Landtagsmandat antreten zu wollen, fällt wohl auch in die Kategorie Vorgaukeln, die Jarolim in Tirol nun ortet und von einer Irreführung des Wählers spricht, die nicht akzeptabel sei.

Mit dem Tiroler Streit ist jedenfalls bewiesen, neue Art der Politik das Team Stronach erfunden hat. Man darf gespannt sein, ob der Auftrag, verhaltensoriginell zu sein, auch im Parteiprogramm niedergeschrieben ist, das Frank nächste Woche aus Kanada mitbringt.

