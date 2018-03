Plus 3,2 Prozent für die Beschäftigten aus der Stein- und keramischen Industrie

KV-Lohnerhöhung von 3,2 bis 3,97 Prozent - Ist-Lohn plus 3,0 Prozent!

Wien (OTS/ÖGB) - In der ersten Lohnrunde einigten sich die Gewerkschaft Bau-Holz (GBH) und die Stein- und keramische Industrie auf Plus 3,2 Prozent KV-Lohnerhöhung und plus 3,0 Prozent Ist-Lohnerhöhung für die Beschäftigen dieser Branche. Die Lohnerhöhung für rund 10.000 Beschäftigte tritt mit 1. Mai 2013 in Kraft. ++++

Bei den untersten Einkommen wurde eine Lohnerhöhung von mindestens 50 Euro/Monat vereinbart, das ergibt KV-Lohnerhöhungen bis plus 3,97 Prozent.

Die Zulagen werden um den Ist-Lohnprozentsatz von 3,0 Prozent erhöht.

Lehrlinge erhalten plus 3,2 Prozent mehr Lehrlingsentschädigungen. Die Kosten für die wöchentliche Heimfahrt bei internatsmäßiger Unterbringung beim Berufsschulbesuch sowie die Fahrtkosten im Zusammenhang mit der Lehrabschlussprüfung werden von den Arbeitgebern übernommen.

Der Anspruch auf aliquotes Weihnachtsgeld wird schon bei einer Beschäftigung von einem Monat gewährt.

GBH-Bundesvorsitzender und Verhandlungsleiter Josef Muchitsch: "Die Voraussetzungen aufgrund der schlechten Witterung und der wirtschaftlich angespannten Situation in einzelnen Branchen waren denkbar ungünstig. Dennoch ist es gelungen, aufgrund der guten sozialpartnerschaftlichen Zusammenarbeit gleich in der ersten Verhandlungsrunde ein für beide Seiten akzeptables Ergebnis zu erzielen. Besonders positiv aus unserer Sicht ist die stärkere Anhebung bei den untersten Einkommen mit bis zu plus 3,97 Prozent."

Grund des gegenseitigen Verständnisses ist sicher die aktive Zusammenarbeit zwischen den beiden Sozialpartnern. Beide Sozialpartner sind federführend in der Nachhaltigkeitsinitiative UMWELT + BAUEN sowie bei der Kampagne "BAU auf A!".

Rückfragen & Kontakt:

GBH-Bundesvorsitzender Josef Muchitsch, 0664/614 55 42, GBH-Presse, Thomas Trabi M.A., 0664/614 55 17, presse @ gbh.at, www.bau-holz.at