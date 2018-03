Mohawk Industries, Inc. lädt Sie zur Konferenzschaltung des ersten Quartals 2013 ein

Calhoun, Georgia (ots/PRNewswire) - Zur Bekanntgabe der Ergebnisse von Mohawk Industries, Inc. im ersten Quartal 2013 am Donnerstag, 2. Mai 2013, laden wir Sie zur Konferenzschaltung am Freitag, 3. Mai 2013 um 11:00 Uhr ET ein.

Was: Mohawk Industries, Inc. Konferenzschaltung zu den Einnahmen im 1. Quartal 2013 Wann 3. Mai 2013 11:00 Uhr ET Wo: www.mohawkind.com Informationen für Investoren Wie: Live über das Internet -melden Sie sich einfach auf der oben angegebenen Adresse an, oder Live-Konferenzschaltung: Wählen Sie +1-800-603-9255 (USA/Kanada) Wählen Sie +1-706-634-2294 (International/Lokal) Konferenz-ID: 32039923

Mohawk ist ein führender Anbieter von Bodenbelägen, die weltweit bei privaten und kommerziellen Bauvorhaben eingesetzt werden. Die vertikal integrierten Fertigungs- und Vertriebsprozesse von Mohawk bieten Wettbewerbsvorteile bei der Produktion von Teppichen, Teppichböden, Keramikfliesen, Laminat, Bodenbeläge aus Holz, Stein und Kunststoff. Unsere branchenführende Innovation hat Produkte und Technologien geschaffen, dank derer sich unsere Marken auf dem Markt von anderen unterscheiden und alle Anforderungen hinsichtlich Umgestaltung und Neubau erfüllt werden. Unsere Produkte werden unter branchenweit führenden Markennamen vertrieben, darunter American Olean, Bigelow, Daltile, Durkan, Karastan, Lees, Marazzi, Mohawk, Pergo, Unilin und Quick-Step. In den letzten zehn Jahren hat sich Mohawk von einem amerikanischen Teppichhersteller zum weltweit größten Unternehmen für Bodenbeläge entwickelt und betreibt Niederlassungen in Australien, Brasilien, Kanada, China, Europa, Indien, Malaysia, Mexiko, Russland und den Vereinigten Staaten.

Diejenigen, die zum angegebenen Zeitpunkt nicht an der Konferenz teilnehmen können, können den Webcast über die Mohawk Industries, Inc.-Webseite für Investorenpflege bis Freitag, 31. Mai 2013 abfragen. Eine Aufzeichnung der Konferenzschaltung wird bis Freitag, 17. Mai 2013 unter 1-855-859-2056 (USA/Kanada) oder 1-404-537-3406 (International/Lokal) unter der Konferenz-ID 32039923 verfügbar sein.

