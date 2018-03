"Hohes Haus" über schlechte Beratungen und billige Kasernen

7. April

Patricia Pawlicki präsentiert das ORF-Parlamentsmagazin "Hohes Haus" am Sonntag, dem 7. April 2013

Schlecht beraten

Der Rechnungshof kritisierte vor kurzem die Auftragsvergabe von Beraterverträgen durch das Innenministerium. Ein großer Teil der Aufträge sei freihändig, also ohne Ausschreibung vergeben worden. Außerdem hätten vor allem ehemalige Kabinettsmitglieder und der ÖVP nahestehende Personen von Verträgen profitiert. Die Opposition nahm den Rechnungshofbericht zum Anlass für eine dringliche Anfrage an Innenministerin Johanna Mikl-Leitner, ÖVP. Die Opposition vermutet ein ÖVP-Beraternetzwerk und spricht von illegaler Parteienfinanzierung. Die Innenministerin weist die Vorwürfe zurück. Bettina Tasser fasst die Debatte zusammen.

Live dazu im Studio: Peter Pilz, Sicherheitssprecher der Grünen

Kasernen als Schnäppchen

Das österreichische Bundesheer leidet unter chronischer Geldnot. Verkäufe von Heeresimmobilien und militärischen Liegenschaften sollten dieses Problem lindern, doch baufällige Kasernen lukrativ zu veräußern ist offensichtlich gar nicht so einfach. 400 Millionen Euro sollten in die Kassen kommen, bisher wurden laut Verwertungsgesellschaft SIVBEG allerdings erst 230 Millionen erlöst. Darüber hinaus ermittelt die Korruptionsstaatsanwaltschaft und der angepeilten Umstellung auf ein Berufsheer ist von den Österreichern eine Absage erteilt worden. Eine Baustelle im wahrsten Sinne des Wortes für den neuen Verteidigungsminister, Michael Klonfar hat mit ihm über seine Pläne gesprochen.

Register mit Lücken

Voriges Jahr hat der Nationalrat nach langen Verhandlungen das Lobbying-Gesetz beschlossen. Mit dem Gesetz ist ein sogenanntes Lobbying-Register eingeführt worden, das am ersten Jänner in Kraft getreten ist. Bis vorige Woche konnte man sich registrieren. Doch es gibt Probleme. So fühlen sich Lobbying-Agenturen und Unternehmen gegenüber privaten und öffentlichen Interessenvertretungen benachteiligt. Ein weiteres Problem stellen die Anwälte dar. Diese wollen sich nicht eintragen lassen. Maximilian Biegler berichtet.

Im Auftrag der EU

Dass sich die Europäische Union mit wirtschaftlicher Koordination und Finanzfragen beschäftigt, ist den Bürgern spätestens seit der Eurokrise ziemlich deutlich bewusst. Völlig unbekannt dagegen sind die Geheimdienstaktivitäten der EU in Brüssel. Sie sollen die außenpolitischen Initiativen der EU, wie diese Woche zum Beispiel die europäische Ausbildungsmission im westafrikanischen Staat Mali, auf eine solidere Basis stellen. Erstmals stellt sich der aus Österreich kommende langjährige Chef des Nachrichtendirektorats der EU, Brigadier Günther Eisl, Journalistenfragen. Raimund Löw hat mit ihm gesprochen

Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek als Video-on-Demand abrufbar.

