Staatssekretär Ostermayer: "Endlich Einigung erzielt"

Staatssekretär im Bundesrat zur Datenschutzgesetz-Novelle 2013

Wien (OTS) - "Die Datenschutzgesetz-Novelle 2013, die am 16. April im Verfassungsausschuss behandelt werden soll, ist eine einfachgesetzliche Umsetzung der Verwaltungsgerichtsbarkeit. Diese ist 26 Jahre nicht zustande gekommen. Und obwohl bis zuletzt viele der Meinung waren, dass wir auch jetzt keine Einigung erzielen würden, haben wir es endlich geschafft", sagte Staatssekretär Josef Ostermayer heute, Freitag, im Bundesrat. "Das Resultat ist eine organisationsrechtliche und verfahrensrechtliche Novelle. Darauf aufbauend haben wir in jedem Ressort Schritt für Schritt die materiell-rechtlichen Änderungen umgesetzt."

Der Entwurf sei nach der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs unverzüglich in die Umsetzung gegangen. Der Verfassungsdienst habe sowohl den Entwurf vorgelegt als auch den EuGH-Entscheid geprüft und sei zu dem Schluss gekommen, dass die Novelle verfassungskonform sei. "Dieses Gesetz muss nicht nur die österreichische Verfassung, sondern auch unionsrechtliche Vorgaben berücksichtigen. Ich bin davon überzeugt, dass dies der Fall ist", so der Staatssekretär.

"Der heutige Beschluss dieser Novelle macht in jedem Fall Sinn. So können wir das laufende Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich beenden und Strafzahlungen verhindern", so Staatssekretär Ostermayer abschließend.

