FPÖ: Kickl kündigt rechtliche Schritte gegen Urheber und Verbreiter rufschädigender Gerüchte an

Haben mit dubiosen Figuren wie Mayr nichts zu tun - Brauchen Reform der Wahlordnung

Wien (OTS) - FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl wies heute kolportierte Behauptungen, wonach FPÖ-Bundesparteiobmann HC Strache einen Prozess des Herrn Mayr finanziere, schärfstens zurück und kündigte auch rechtliche Schritte gegen die Urheber und Verbreiter dieser kursierenden rufschädigenden Gerüchte an. "Mit dubiosen Figuren wie diesem Herrn Mayr, der Listenraub betreibt, wie wir es ja auch schon seinerzeit beim BZÖ erlebt haben, haben wir nichts zu tun und wollen auch nichts zu tun haben."

Das Chaos und die innerparteilichen Streitereien beim "Team Stronach" und seiner diversen Abspaltungen in Tirol seien das realpolitische Resultat der steuerschonungsbedingten Dauerabwesenheit des Parteichefs, stellte Kickl außerdem klar. Mit der FPÖ habe das nichts zu tun.

"Grundsätzlich muss man aus meiner Sicht aber zum Schluss kommen, dass eine Wahlordnung, die solche absurden Entscheidungen zulässt, eigentlich kein Instrument ist, um auf allen Ebenen die Umsetzung eines klaren Wählervotums mittels Wahl sicherzustellen, was es eigentlich sein sollte", meinte Kickl. Ganz im Gegenteil werde Demokratie damit sogar blockiert.

"Die Probleme beginnen aber schon mit dem Stehlen von Nationalratsmandaten, gehen weiter über die Existenz von Parteien im Parlament, die sich nie dem Wähler gestellt haben, und führen dann hin zur Erstellung verschiedener Wahllisten, die um einen Namen raufen", so Kickl, der sich an die Vorgänge bei der BZÖ-Abspaltung 2005 erinnert fühlte. "Für uns war es damals ein mühsamer Kampf um die Benutzung des Wortes Freiheitlich durch die Freiheitliche Partei und ebenso eine unverständliche und sachlich nicht nachvollziehbare Streiterei um den Platz am Stimmzettel. Dabei war es für jeden logisch Normaldenkenden klar, dass niemand sonst als die FPÖ auf dem Listenplatz kandidieren durfte, der sich durch das Ergebnis der letzten Wahl ergibt. Wir haben schon damals diesen Missbrauch, der in diesem Fall durch das BZÖ erfolgte, kritisiert. Diese diversen Gesetzeslücken hätte man schon lange schließen können, aber SPÖ und ÖVP sind bis heute säumig."

Kritik übte Kickl in diesem Zusammenhang auch am Regierungsvorschlag, wonach auch nach der Konstituierung des Nationalrats noch eine Klubbildung möglich sein soll und Abgeordnete 100 Tage lang eine Wechselmöglichkeit haben sollen. Dabei handle es sich um den nächsten Pfusch, der die Umsetzung des Wählerwillens verhindere. Man brauche aber Regelungen, die Klarheit und Rechtssicherheit schaffen.

