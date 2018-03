"Thema" am 8. April: Teures Wohnen

Teures Wohnen

"Ich bin am Ende. Sie haben gestern mein ganzes Hab und Gut aus dem Fenster geworfen. Ich stehe mit meinen zwei Kindern auf der Straße", sagt Silva Redak. Sie ist verzweifelt. Die 54-jährige Wienerin wurde aus ihrer Gemeindewohnung delogiert, weil sie die Miete nicht mehr zahlen konnte. Frau Redak ist seit mehr als zehn Jahren arbeitslos, daher hat sie keinen Anspruch mehr auf Mietbeihilfe. Arbeit zu finden ist für Menschen ihres Alters fast unmöglich. Hinter dem Wahlkampfthema Wohnen stehen viele Schicksale. Auch immer mehr Menschen mit Job können sich die hohen Mieten nicht mehr leisten. Zoran Dobric hat recherchiert.

Herbert Nitsch: Leben nach dem Unfall

Mit einem einzigen Atemzug in 249,5 Meter Tiefe - dieser Weltrekord im Freitauchen vor genau zehn Monaten wurde Herbert Nitsch zum Verhängnis. Beim Auftauchen vor der griechischen Insel Santorin wurde der 42-Jährige bewusstlos. Die Symptome nach dem Tauchunfall glichen jenen eines Schlaganfalls: Herbert Nitsch konnte kaum sprechen und nicht mehr gehen. Bis heute kämpft er mit den Folgen des waghalsigen Unternehmens. "Meine Angst war, dass ich ein Sozialfall bleibe", sagt der weltbeste Apnoetaucher im "Thema"-Interview. Erst nach monatelangem Training schaffte er es, überhaupt wieder auf beiden Beinen zu stehen. Sein Vater hat den hochriskanten Sport immer unterstützt, jetzt ist er beim langsamen Weg zurück in ein normales Leben an der Seite seines Sohnes: "Er hat den völligen Absturz vom Spitzensportler zum Pflegefall sehr schlecht verkraftet, doch jetzt schmiedet er wieder Zukunftspläne", sagt er. Christian Zechner berichtet.

Vom Rand zur Mitte? 20 Jahre Volksgruppe Roma

"Ich hab mein Leben lang gearbeitet, und meine Kinder haben auch ihren Weg gemacht", sagt der Oberwarter Rom Ludwig Horvath. Er ist zufrieden mit seinem Leben und dem, was er daraus gemacht hat. Dabei stand gerade seine Generation oft unter dem Generalverdacht, auf Kosten der Allgemeinheit von Sozialhilfe zu leben. Die meisten Roma aus der Siedlung hätten auch früher gearbeitet, allerdings meist in Wien, weil sie im Südburgenland keine Chance bekommen hätten, sagt Ludwig Horvath. Die Anerkennung der Roma als eigene Volkgruppe im Jahr 1993 wurde von vielen Volkgruppenangehörigen zunächst geringgeschätzt. Doch mit dem Bombenattentat im Jahr 1995 richtete sich die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit mit einem Schlag auf die Situation der Burgenland-Roma. Was ist seither geschehen und welche Perspektiven haben die Roma heute? Erich Schneller hat sich bei jungen und älteren Roma umgehört.

"Bewusst gesund"-Initiative "Mach dich fit - ich mach mit": Tanzen hält fit

Im Rahmen der ORF-"Bewusst gesund"-Initiative "Mach dich fit - ich mach mit" (detaillierte Infos unter http://presse.ORF.at) widmet sich der ORF vom 6. bis 14. April 2013 mit seiner gesamten Medienvielfalt dem Thema Bewegung: "Wenn ich tanze, dann bin ich ein anderer Mensch und so lange mich meine Füße tragen, werde ich das tun!" Wenn Frau Höller - mit ihren fast 84 Jahren - vom Tanzen spricht, dann leuchten ihre Augen. Seit zwei Jahren besucht sie eine Senioren-Tanzgruppe in Wiener Neudorf. "Egal ob mobile Pensionisten, Schlaganfall-Patienten oder Menschen mit Demenz - Tanzen tut allen gut: Körper, Geist und Seele werden angesprochen", sagt Tanztrainerin Constanze Schöniger-Müller. Tanzen fördert die Gesundheit und ist auch besonders für Bewegungsmuffel geeignet, das bestätigt eine Studie des Olympiazentrums Südstadt. In Auftrag gegeben hat sie Tanzschulbesitzer Gerhard Schweiger. Er wollte es schwarz auf weiß haben, dass Tanzen gesund ist. "Vor allem die Bandbreite der Belastungsmöglichkeit ist sehr groß, je nachdem, ob man einen langsamen Walzer oder einen beschwingten Jive tanzt." Gudrun Kampelmüller hat sich für Thema aufs Parkett begeben und auch den "Dancing Stars" über die Schulter geschaut.

