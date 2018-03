Roland Teichmann bleibt Direktor des Österreichischen Filminstituts (ÖFI).

Ministerin Claudia Schmied verlängert den Vertrag von Roland Teichmann um fünf Jahre bis zum 30. April 2019.

Wien (OTS/BMUKK) - Roland Teichmann, derzeitiger Direktor des Österreichischen Filminstituts (ÖFI) wird diese Funktion bis 2019 ausüben. Das gab Bundesministerin Claudia Schmied heute bekannt. "Unter der Leitung von Roland Teichmann konnte sich das ÖFI in den vergangenen Jahren gut positionieren und hat im Bereich der österreichischen Filmförderung hervorragende Arbeit geleistet", sagt Schmied. "Ich freue mich, dass Roland Teichmann auch in Zukunft die Geschicke des ÖFI lenken und damit für Kontinuität in dieser wichtigen Kultureinrichtung sorgen wird."

Das Österreichische Filminstitut ist eine Fördereinrichtung des Bundes. Ihre Funktion besteht darin, die österreichische Filmwirtschaft zu stärken, sowie eine hohe künstlerische Qualität heimischer Filmproduktionen zu gewährleisten.

Zur Person:

Roland Teichmann wurde am 19. April 1970 in Salzburg geboren. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften arbeitete er einige Jahre in der Wirtschaftskammer. So war er stellvertretender Geschäftsführer des Fachverbandes der Fahrzeugindustrie, später Geschäftsführer des Fachverbandes der Audiovisions- und Filmindustrie. Seit 2004 ist Teichmann Direktor des ÖFI.

