Zweites Entgegenkommen für Wagenburggruppe Gänseblümchen läuft aus

Seestadt wird zur Großbaustelle

Wien (OTS) - Die Wagenburggruppe Verein Bellis Perennis e.V. hat am 5. April 2013 ohne Absprache mit der Grundeigentümerin einen neuen Standort in der Seestadt eingenommen. Mit Blick auf den Baustellenbetrieb waren und sind auch dort Sicherheit und Aufenthaltsqualität für einen dauerhaften Aufenthalt nicht gegeben. Dem Wunsch der Wagenburggruppe nach einem dauerhaften Stellplatz in der Seestadt kann seitens der Entwicklungsgesellschaft Wien 3420 Aspern Development AG weiterhin nicht nachgekommen werden.

Die Wagenburggruppe hatte sich Anfang Juli 2012 an der Johann-Kutschera-Gasse auf dem Gelände des Stadtentwicklungsgebiets aspern Seestadt niedergelassen ohne die Grundeigentümerin zu informieren.

Die Entwicklungsgesellschaft hat der Wagenplatzgruppe zum damaligen Zeitpunkt und auch in der Folge keinen dauerhaften Aufenthalt in Aussicht gestellt. Vielmehr wurden der Gruppe zwei Mal entgegenkommende Übergangslösungen angeboten, um ihren Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, einen neuen Stellplatz zu finden. Mit dem 5. April ist die zuletzt vertraglich getroffene Vereinbarung abgelaufen. Eine weitere Übergangslösung ist aus sicherheitstechnischen Gründen ausgeschlossen.

Die Seestadt bietet als offene Baustelle natürlich Raum für Zwischennutzungen. Diese Zwischennutzung steht Interessierten offen, wobei für alle dieselben Regeln gelten. Eine einseitige Inanspruchnahme freier Flächen ohne Einverständnis der EigentümerInnen ist wie andernorts jedoch auch hier nicht möglich. Gerade durch die beginnende erhöhte Baustellentätigkeit sind präzise Regelungen für sämtliche Flächen unverzichtbar. Die Sicherheit der Menschen in der gesamten Seestadt - Bauarbeiter, technisches Personal, MitarbeiterInnen und BesucherInnen - hat oberste Priorität.

