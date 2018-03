"Sport am Sonntag" mit Sportminister Klug und Freeride-Weltmeisterin Wallner

Am 7. April um 18.00 Uhr in ORF eins

Wien (OTS) - Oliver Polzer präsentiert "Sport am Sonntag" am 7. April 2013 um 18.00 Uhr in ORF eins, dem u. a. Sportminister Gerald Klug seine Aufwartung macht.

Live-Gast Sportminister Gerald Klug

Der Neue im Ministerium. Seine Pläne, seine Ziele, seine Ideen.

Golfstar Bernd Wiesberger live im Studio

Österreichs bester Golfer ist auf dem Weg zur Weltspitze.

Moto-GP - Night-Race in Katar

Valentino Rossi und Co. starten in die neue Motorrad-WM-Saison.

Start in das letzte Bundesliga-Viertel

Die schönsten Tore, die besten Szenen und die wichtigsten Interviews zum "Fußball Arena live"-Spiel Salzburg - Sturm und zu den Samstag-Spielen.

Freeride-Weltmeisterin Nadine Wallner

Die faszinierende Welt der Freeride-Artistin.

"Sport am Sonntag" ist auf der ORF-TVthek als Live-Stream und als Video-on-Demand abrufbar.

