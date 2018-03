"Pressestunde" mit Rudolf Kaske, Präsident der Arbeiterkammer

Am 7. April um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Seit knapp einem Monat ist Rudolf Kaske der neue Präsident der Arbeiterkammer, er folgt in dieser Funktion Herbert Tumpel nach. Der gelernte Koch hat in der Vergangenheit öfter mit markigen Sprüchen auf sich aufmerksam gemacht: "Wenn einmal dieses Arbeitslosenheer marschiert, dann brennt die Republik", drohte er etwa, als die Regierung Schüssel massive Sozialeinschnitte plante. Wie will er die Arbeiterkammer als wichtigen Teil der Sozialpartnerschaft positionieren? Wie steht er zur Debatte um die Begrenzung von Managergehältern? Welche Rezepte hat er gegen die steigende Arbeitslosigkeit und gegen steigende Wohnkosten? Und was hält er davon, wie in Zypern Sparer zur Rettung des angeschlagenen Staates heranzuziehen?

Die Fragen an Rudolf Kaske in der ORF-"Pressestunde" am Sonntag, dem 7. April 2013, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Eva Linsinger ("profil") und Thomas Langpaul (ORF)

Eva Linsinger

"profil"

und

Thomas Langpaul

ORF

Die "Pressestunde" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

