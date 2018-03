SPÖ/ÖVP/Grüne - Ehemalige Montessori-Schule: Verzweifelte FPÖ besinnt sich wieder auf ihr "Kernthema"

FPÖ in konstruktive Gespräche mit Schulbetreiber eingebunden

Wien (OTS/SPW-K) - "Der Verein"IBIKUZ" hat betreffend der ehemaligen Montessori-Schule in der Prager Straße mit den Vertretern aller Fraktion konstruktive Gespräche geführt -auch die FPÖ war hier eingebunden. Umso unverständlicher ist es für uns, dass die FPÖ, nach den sachlichen Gesprächen, den Schulbetreiber nun derart attackiert", stellen Vertreter von SPÖ, ÖVP und Grünen in Floridsdorf zu aktuellen Medienberichten fest. Eine genaue Prüfung der Planungen und Entwicklungen sei selbstverständlich, aber eine generelle "Verteufelung" wie durch die FPÖ sei unverständlich.

"Man kann den Schwenk der Freiheitlichen bei diesem Thema nur so interpretieren, dass diese angesichts der Talfahrt bei Umfragewerten schon derart verzweifelt ist, dass sie sich auf ihr "Kernthema" besinnt - Stimmung gegen Ausländer zu machen und Menschen gegeneinander aufzuhetzen", so die Vertreter von SPÖ, ÖVP und Grünen in Floridsdorf unisono.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Klub Rathaus, Presse

Mag. Anita Schartmüller

Tel.: (01) 4000-81 922

anita.schartmueller @ spw.at

www.rathausklub.spoe.at