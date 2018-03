GÖD-FCG: XII. Kongress der Föderation der Öffentlich Bediensteten - Eurofedop - in Luxemburg

Fritz Neugebauer mit überwältigender Mehrheit als Vorsitzender wiedergewählt

Wien (OTS) - Der XII. Kongress der 1966 in Wien als Gegengewicht des kommunistischen Weltgewerkschaftsbundes und zur Unterstützung der Gewerkschaftsbewegungen im damaligen Ostblock gegründeten Eurofedop wurde am 4. und 5. April 2013 in Luxemburg abgehalten. Im Vorfeld stattete das Präsidium unter Leitung des Vorsitzenden Fritz Neugebauer dem langjährigen Vorsitzenden der Eurogruppe und luxemburgischen Premierminister Jean-Claude Juncker einen Besuch ab.

Das Ziel der aus 55 Mitgliedsverbänden bestehenden, christgewerkschaftlich geprägten Organisation ist es, die Zusammenarbeit zwischen Gewerkschaften öffentlich Bediensteter in ganz Europa zu fördern und die Interessen der öffentlich Bediensteten der Europäischen Union gegenüber zu wahren.

Der heurige Kongress beschäftigte sich mit der Rolle der Gewerkschaften in der Krise. Gerade in Krisenzeiten ist die Marktwirtschaft geneigt, Eigengewinn als ihr alleiniges Ziel zu betrachten.

Wir als Sozialpartner befürworten aber eine soziale Marktwirtschaft, wir verwahren uns gegen die neoliberalen Tendenzen der Betriebe, die sich ausschließlich auf Gewinnmaximierung konzentrieren.

In Krisenzeiten muss der soziale Dialog im allgemeinen Interesse des Staats und der Gemeinschaft an Bedeutung gewinnen. Nicht Konfrontation, sondern gegenseitiger Dialog hat sich als wirksam bewährt.

Dazu EUROFEDOP-Vorsitzender Neugebauer "Effizienz soll im ständigen Prozess der Modernisierung der Verwaltung das Schlüsselwort sein. Modernisierung ist aber nicht gleichzusetzen mit Einschränkung der Leistungen der Verwaltung. Eine gute Erledigung der mannigfaltigen Aufgaben setzt voraus, dass den öffentlichen Diensten genug Personal und Mittel bereitgestellt werden."

