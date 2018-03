Wieden - BV-Plasch zu Caritas-Notquartier: FPÖ attackiert wieder einmal die Ärmsten

Notquartier war immer nur als temporäre Einrichtung gedacht

Wien (OTS/SPW-K) - "Das Caritas-Notquartier am Wiedner Gürtel 10 war immer nur als temporäre Einrichtung während der Wintermonate gedacht und schließt mit Ende April/Anfang Mai. Mit der Notschlafstelle wurden Menschen vor dem Erfrieren bewahrt. Die Attacken der FPÖ auf die Ärmsten und die Diffamierung von Ausländern sind einfach nur beschämend", stellte der Wiedner Bezirksvorsteher Leo Plasch in Replik auf die Aussendung des Wiedner FP-Klubobmanns Georg Schuster fest.

Überdies seien keine Ausländer, sondern EU-BürgerInnen und österreichische StaatsbürgerInnen untergebracht. "Es bedarf ganz sicher keiner Aussendung der Freiheitlichen Partei, um uns daran zu erinnern, mit Polizei und Caritas in Kontakt zu treten, denn der Bezirk steht schon permanent in Gesprächen und es wurden schon im Vorfeld dieser "entbehrlichen" Aussendung, verstärkte Kontrollen durchgeführt", so der SP-Bezirksvorsteher abschließend.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Klub Rathaus, Presse

Mag. Anita Schartmüller

Tel.: (01) 4000-81 922

anita.schartmueller @ spw.at

www.rathausklub.spoe.at