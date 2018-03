AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA bringt internationale Entscheidungsträger nach Österreich

20. Auflage der Fachmesse Interalpin 2013 als internationale Präsentationsplattform für österreichische Anbieter alpiner Technologien

Wien (OTS/PWK202) - Im Rahmen der Interalpin 2013 (www.interalpin.at), der international bedeutendsten Fachmesse für alpine Technologien in Österreich, stellt die AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) österreichische Firmen der Branche ins Rampenlicht und bringt Entscheidungsträger aus China, Kanada, Südkorea, Russland und Spanien nach Tirol. Die Messe, die in der Zeit vom 10.-12. April in Innsbruck über die Bühne geht, ist die weltweit führende Messe der Seilbahnbranche und in diesem Jahr Anlaufpunkt einer Reihe von Delegationen, die von den AußenwirtschaftsCentern der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA nach Österreich gebracht werden.

Die rund 100 internationalen Besucher, allesamt Seilbahn- bzw. Schigebietsbetreiber, sonstige Entscheidungsträger, Immobilienentwickler und Journalisten, werden im Rahmen der auf der Fachmesse von der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA organisierten Workshops mit österreichischen Ausstellern Gelegenheit haben, einen wichtigen und exportstarken Wirtschaftszweig näher kennen zu lernen und konkret Projekte mit heimischen Anbietern zu besprechen. Neben dem Messebesuch in Innsbruck stehen Betriebsbesichtigungen und Vor-Ort-Präsentationen in Schigebieten in Tirol, Vorarlberg und Salzburg auf dem Reiseprogramm, um den potentiellen Kunden das Know-How und die Qualität der österreichischen Firmen auch praxisnah unter Beweis zu stellen.

Bereits im Vorfeld wurden seitens der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA mit den österreichischen Ausstellerfirmen auf der Interalpin Beratungsgespräche mit 16 Marketingexperten der AußenwirtschaftsCenter vereinbart, die den heimischen Firmen die Märkte präsentieren und weltweite Geschäftsmöglichkeiten im Bereich Tourismusinfrastruktur näher bringen werden. Am Infostand der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA in Halle A, Stand A33a, werden internationale Messebesucher zudem die Möglichkeit haben, sich bei BranchenexpertInnen über das österreichische Angebot, insbesondere anhand der druckfrischen Publikation Fresh View "Tourism Infrastructure and Know-how" aus Österreich - sie enthält Profile von ca. 230 österreichischen Firmen -, zu informieren. Die von den AußenwirtschaftsCentern der AUSSENWRTISCHAFT AUSTRIA in den jeweiligen Ländern organisierten "Incoming Missions" zur Interalpin 2013 sind Teil der Internationalisierungsoffensive "go international" (www.go-international.at), dem Förderprogramm des Bundesministeriums für Wirtschaft, Familie und Jugend in Kooperation mit der Wirtschaftskammer Österreich. (BS)

Rückfragen & Kontakt:

AUSSENWIRTSCHAFT Messen (Nachbarschaftsmessen)

MMag. Franka Weissensteiner

Telefon: +43 (0)5 90 900 4169

E-Mail: aussenwirtschaft.nbm @ wko.at

Internet: http://wko.at/aussenwirtschaft