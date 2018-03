Starwood Capital ernennt Zsolt Kohalmi zum Leiter der europäischen Akquisitionsbemühungen

Greenwich, Connecticut (ots/PRNewswire) - Starwood Capital, das weltweite Privatunternehmen für Immobilieninvestitionen, gab heute bekannt, man habe Zsolt Kohalmi, den ehemaligen Chief Investment Officer von Meyer Bergman, als Leiter der europäischen Akquisitionsbemühungen eingestellt.

Zsolt kommt als Partner und Head of European Acquisitions am Montag, dem 8. April 2013 zu Starwood. Seine Aufgabe wird es sein, das europäische Private Equity Portfolio in ganz Europa nennenswert auszubauen. Starwood Capital investiert derzeit aus dem Starwood Global Opportunity Fund IX, der Verpflichtungen von über $ 4 Milliarden und sämtliche Sektoren weltweit als Ziel hat.

Im Rahmen der Bemühungen eine stärkere Präsenz in Europa aufzubauen, beabsichtigt Starwood sich zusätzlich zu Einzelobjekttransaktionen auf Unternehmens- und Portfoliochancen zu konzentrieren und zielt bei den Eigenkapitaltransaktionen auf eine interne Bruttoverzinsung im mittleren Zehnprozentbereich und darüber ab.

Starwood war zu Beginn des Jahres 2013 mit der Übernahme des Special Servicers Hatfield Philips - im Rahmen der weltweiten Akquisition von LNR für $ 1,05 Milliarden - sowie der Übernahme der Principal Hayley Hotelgruppe im Vereinigten Königreich für einen Kaufpreis von £ 360 Millionen bereits sehr aktiv.

Um das Führungsteam von Starwood in Europa zu vervollständigen, wird Zsolt gemeinsam mit Peter Denton arbeiten, einem ehemaligen Manager von BNP Paribas, der im vergangenen Jahr die Leitung der europäischen Kreditfinanzierungsplattform von Starwood übernahm. Zsolt wird an Jeff Dishner berichten, Starwoods Senior Managing Director und Leiter der weltweiten Akquisitionen, der 2010 nach London übersiedelte, um die geplante, erhebliche Ausweitung von Starwoods zweigleisigem Unternehmensfokus umzusetzen.

"Wir sind froh, dass wir einen erfahrenen M&A-Manager von Zsolts Kaliber zur Vervollständigung unseres Führungsteams in Europa engagieren konnten", sagt Dishner. "Zsolts umfangreiche Erfahrung und seine Kenntnis der europäischen Märkte, kombiniert mit seinen neun Sprachen, werden dazu beitragen, dass Starwood das Ziel des Ausbaus seines Europaportfolios erreichen kann."

In den sieben Jahren seiner Tätigkeit als CIO von Meyer Bergmann war Zsolt für die Umsetzung und die Entstehung von Transaktionen sowie die gemeinsame Leitung der Mittelbeschaffung des Unternehmens verantwortlich. Zu den nennenswerten Transaktionen zählen das Bentalls Centre, Kingston, die Exchange, Ilford, die Burlington Arcade, Piccadilly und die Galeria Katowice, Polen. In den vergangenen drei Jahren wickelte Meyer Bergmann Transaktionen im Wert von über EUR 1 Milliarde ab.

Zsolt hat mehr als 18 Jahre Erfahrung mit Immobilien und Unternehmensfinanzierung und arbeitete zuvor in Führungspositionen bei GE Capital und ABN AMRO. Er besitzt einen MBA-Abschluss des INSEAD und den Titel eines MSEC der Universität Budapest.

Über Starwood Capital Group

Die Starwood Capital Group ist eine private US-amerikanische Investmentgesellschaft, die sich in erster Linie auf globale Immobiliengeschäfte konzentriert. Seit der Gründung der Gruppe im Jahr 1991 hat sie mehr als $ 16 Milliarden Beteiligungskapital aufgebracht und über ihre verschiedenen Fonds $ 13,7 Milliarden angelegt, die ein Vermögen von mehr als $ 36 Milliarden repräsentieren. Derzeit verwaltet die Starwood Capital Group ein Vermögen von mehr als $ 22 Milliarden. Die Starwood Capital Group unterhält Büros in Greenwich, Atlanta, San Francisco, Washington, D.C., Chicago und Los Angeles sowie Partnerbüros in London, Luxemburg, Paris, Mumbai und Sao Paulo. Die Starwood Capital Group hat weltweit in nahezu alle Immobilienklassen investiert, darunter Büroräume, Einzelhandelsflächen, Wohnimmobilien, Seniorenheime, Golfplätze, Hotels, Resorts und Industrieanlagen. Die Starwood Capital Group und ihre Tochtergesellschaften haben eine erfolgreiche Anlagestrategie umgesetzt, die den Aufbau von Unternehmen auf der Grundlage von Kernimmobilienportfolios sowohl in privaten als auch in öffentlichen Märkten umfasst. Weitere Informationen über Starwood Capital finden Sie unter www.starwoodcapital.com.

