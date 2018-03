Konkordat: Politik mehrheitlich gegen Änderungen

Parteien reagieren weitgehend ablehend auf Änderungswünsche - Erstmals offizielle Stellungnahme von Eva Glawischnig (Grüne)

Wien, 05.04.13 (KAP) Die im Parlament vertretenen Parteien sehen mehrheitlich keinen Änderungsbedarf beim Konkordat. So lehnen SPÖ und ÖVP eine Änderung oder gar Abschaffung des Konkordats dezidiert ab. Zumindest eine Prüfung einzelner Bestimmungen kann sich die FPÖ etwa im Blick auf die Grundsteuerfrage vorstellen. Das BZÖ unterstrich eher allgemein, man stehe für eine "klare Trennung von Staat und Kirche", das "Team Stronach" hob vor allem die positiven Leistungen der Kirche für die Allgemeinheit hervor.

Erstmals offiziell haben sich nun die Grünen in der von den Initiatoren des Volksbegehrens forcierten Konkordatsfrage positioniert: In einer Stellungnahme gegenüber "Kathpress" erklärte Eva Glawischnig, dass das Konkordat wie jeder andere Staatsvertrag zu behandeln sei und hielt fest: "Staatsverträge sind veränderbar." Sie sei "sehr dafür zu überprüfen, welche Bestimmungen verändert werden sollten, welche überholt oder ungerechtfertigt sind, welche weiterentwickelt werden sollten", es sei jedoch "wohl unbestritten, dass es Regelungen zur Umsetzung des Rechtes auf eine freie Religionsausübung braucht", so Glawischnig.

Der Kritik der Initiatoren des Volksbegehrens, das Konkordat stamme aus der Zeit des Austrofaschismus, widersprach das für die Religionen zuständige Bildungsministerium (BMUKK), das Claudia Schmied untersteht. Die Verhandlungen dazu hätten bereits vor dieser Zeit geendet. Von einer Aufkündigung hält man dort nichts, zahlreiche Religionsgemeinschaften hätten die gleichen Rechte wie die katholische Kirche.

Gegenüber "Kathpress" hielt das BMUKK fest, dass das Konkordat 1933 in weiten Teilen durch neuere Regelungen, z.B. durch den Schulvertrag, ersetzt und modernisiert worden sei. Von daher können man eigentlich nicht mehr ganz richtig von "dem Konkordat" sprechen. Gleichzeitig verweis das Ministerium darauf, dass Konkordate als völkerrechtliche Verträge "keine Besonderheit" darstellen und dass in den vergangen zehn Jahren international "zahlreiche solche Verträge neu geschlossen".

