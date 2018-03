Der Serienmontag in ORF eins: Start für den brandneuen Serienhit "Revenge"

Außerdem ab 8. April: Neues von "The Closer" und Halbzeit bei "Grey's Anatomy"

Wien (OTS) - "Wem schweres Unrecht zugefügt wurde, der findet wahre Genugtuung nur auf einem von zwei Wegen: absolute Vergebung oder tödliche Rache. Doch wenn dir alles, was du geliebt hast, genommen wurde, bleibt dir nichts als Vergeltung." Genau mit diesem Vorsatz kehrt Emily Thorne alias Emily VanCamp ("Brothers & Sisters") Jahre nach dem Mord an ihrem Vater mit einer neuen Identität in ihre Heimat, in die mondänen Hamptons, zurück - um sich genau an jenen Menschen zu rächen, die ihr Familie und Kindheit geraubt haben. Koste es, was es wolle, schließlich hat sie nichts mehr zu verlieren. Und so erzählt der brandneue US-Serienhit "Revenge", der dem Serienmontag ab 8. April gleich doppelt Gänsehautfeeling verleiht (jeweils um ca. 21.00 und 21.50 Uhr), auch keine Geschichte von Vergebung. Erste Adresse bei ihrem Rachefeldzug ist eine Frau, die den Schlüssel zu Emilys Vergangenheit und vielleicht auch zu ihrer Zukunft in Händen hält: Die einflussreiche Victoria Grayson, gespielt von Madeleine Stowe, die für ihre Rolle (beste Fernsehseriendarstellerin / Drama) 2012 auch für den Golden Globe nominiert wurde. In weiteren Rollen von Mike Kelleys lose auf Alexandre Dumas' Roman "Der Graf von Monte Christo" basierende Krimi-Dramaserie sind u. a. Gabriel Mann, Henry Czerny, Ashley Madekwe ("Bedlam"), Nick Wechsler ("Roswell") und Joshua Bowman ("So Undercover") zu sehen. Für noch mehr Spannung und die richtige Dosis brandneuer Serienunterhaltung ist außerdem mit der vorerst letzten Folge von "Grey's Anatomy" (20.15 Uhr) und neuen Episoden der siebenten Staffel von "The Closer" (jeweils um 22.40 Uhr) garantiert.

Emily VanCamp als Emily Thorne: "Ich liebe es, eine starke, kämpferische Frau zu spielen"

"Emilys ultimatives Ziel ist es, Victoria zu stürzen. Doch das ist etwas, was sie nicht ganz genau planen kann, weil es einfach Zeit braucht. Es geht ihr nicht darum, in ihrer Rache die Menschen zu töten, sie möchte ihr Leben zerstören, so wie auch ihres zerstört wurde. Sie hat sich auf diese Rache sechs Jahre vorbereitet und möchte sich jetzt auch die Zeit nehmen, es genau durchdacht umzusetzen", so Emily VanCamp über ihre Rolle. Und weiter: "Ich liebe es, eine starke, kämpferische Frau zu spielen. Sie macht viele Sachen, die sich andere Menschen nicht trauen, obwohl sie es auch gerne umsetzen würden. Emily hat nichts mehr zu verlieren. Sie hat nichts anderes in ihrem Leben. Außerdem hat sie das Gefühl, durch diesen Rachefeldzug ihre Verbindung mit ihrem Vater aufrechtzuerhalten."

Joshua Bowman spielt Daniel Grayson: "Daniel kommt in seinem Leben an eine Kreuzung"

"Daniel ist eine Art 'gefangener Vogel'. Er ist ein typischer amerikanischer Mann, der in dieser reichen und guten Gegend aufgewachsen ist, obwohl er gar kein Teil dieser Gesellschaft sein wollte. Er möchte anders sein. Er will nicht im Strom mitschwimmen, nicht wegen seiner oberflächlichen Eltern, sondern weil er sich selbst finden möchte. Er will kein präzise vorgegebenes Leben leben, denn das genau will seine Mutter für ihn. Seine Mutter Victoria versucht seine Karriere zu planen, und auch sein Vater will ihn zu einem geregelten Leben bringen. Victoria wünscht sich die richtige Frau für ihren Sohn, und sein Vater versucht alles, dass er in seine Firma einsteigt und seine Karriere vorantreibt. Daniel kommt in seinem Leben an eine Kreuzung, wo er sich zwischen Gut und Böse entscheiden muss."

Serienerfinder Mike Kelley: "Es ist eine Art Neuinterpretation vom Graf von Monte Christo"

"Revenge erzählt die Geschichte von Emily Thorne, einer Frau, die an den Menschen, die für den Tod ihres Vaters verantwortlich sind, Rache nimmt. Ich beginne die Serie mit einem Zitat von Konfuzius: 'Before you embark on a journey of revenge, dig two graves' (Anm.: 'Wer auf Rache aus ist, der grabe zwei Gräber.'). Emilys Erfolg spiegelt sich für sie darin wider, den Menschen ein Grab zu schaufeln, die ihr Leben zerstört haben. Sie nimmt in Kauf, dass sie eventuell danebenliegen könnte. Es ist keine Geschichte über Vergebung. Sie als Held oder aber auch Antiheld sieht sich selbst mit ihren Helden untergehen. Es ist eine Art Neuinterpretation vom 'Graf von Monte Christo' - mit einer weiblichen Hauptdarstellerin in einer modernen Zeit. Geld, Macht, Intrigen, Schmerzen und Tod sind die dominierenden Themen in der Serie."

Mehr zu den Inhalten der einzelnen "Revenge"-Folgen

"Vergeltung" (8. April, 21.00 Uhr, ORF eins)

Amanda Clarke (Emily Alyn Lind) war ein junges Mädchen - bis zu dem Zeitpunkt als ihr Vater von seinen engsten Freunden hintergangen und schuldlos verurteilt wurde. Jahre später kehrt Amanda als erwachsene Frau, unter dem Decknamen Emily Thorne (Emily VanCamp), in die noblen Hamptons zurück, um sich an all jenen zu rächen, die zur Verurteilung ihres Vaters beigetragen haben: allen voran die reiche Familie Grayson, deren ältester Sohn Daniel (Joshua Bowman) schon bald ein Auge auf die neue Nachbarin Emily wirft.

"Vertrauen" (8. April, 21.50 Uhr, ORF eins)

Emily Thorne (Emily VanCamp) nimmt sich den nächsten Namen auf ihrer Rache-Liste vor: den schmierigen Hedgefonds-Manager Bill Harmon (Matthew Glaves), einen ehemaligen Freund ihres Vaters, den Emily in ihrem früheren Leben als "Onkel Bill" kannte. Vor Gericht hatte Bill Emilys Vater (James Tupper) schwer verleumdet und somit entscheidend zu dessen Verurteilung beigetragen. Als Daniel (Joshua Bowman) Emily einlädt und sich zusehends für sie zu interessieren beginnt, wird seine Mutter Victoria (Madeleine Stowe) misstrauisch und lässt Emilys Vergangenheit durchleuchten.

