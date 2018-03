FPÖ-Vilimsky: Ablinger soll sich um Hetze in eigenen Reihen kümmern

Cartoon auf Facebook-Seite von FPÖ-Chef HC Strache nicht antisemitisch

Wien (OTS) - Die Äußerungen der einer breiten Öffentlichkeit völlig unbekannten SPÖ-Abgeordneten Sonja Ablinger im heutigen Mittagsjournal, seien auf das Schärfste zurückzuweisen, sagte der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Harald Vilimsky. "Ablinger soll nicht Antisemitismus herbeireden, wo keiner ist", betonte Vilimsky.

"Besonders Ablinger, als ausgebildete Geschichtslehrerin, sollte bei diesem Thema das notwendige Fingerspitzengefühl haben", so Vilimsky, der darauf verwies, dass besonders in der SPÖ gefährliche antisemitische Tendenzen feststellbar seien. So würden von SPÖ-Abgeordneten, wie etwa dem Wiener Omar Al Rawi, Muslime gegen die jüdische Bevölkerung aufgehetzt. Dafür gebe es, wie bereits mehrmals aufgezeigt, auch einschlägige Fotobeweise. So werde auf einer Demonstration, an der Al Rawi federführend beteiligt gewesen sei, ein Plakat mit der Aufschrift "Hitler wach auf" mitgeführt, erinnerte Vilimsky.

Ablinger sei daher aufgerufen, sich lieber um den latenten und teilweise sogar offenen Antisemitismus in den eigenen Reihen zu kümmern, als den politischen Gegner zu verleumden, so Vilimsky. "Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Wien gegen den FPÖ-Chef wegen Verhetzung, sind aus gutem Grund eingestellt worden. Wo kein Antisemitismus ist, kann auch keiner angeklagt werden", so Vilimsky, der Ablinger daran erinnerte, dass der Rechtsstaat auch für sie gilt.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at