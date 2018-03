"Kulturmontag" am 8. April zur ORF-Initiative "Bewusst gesund: Mach dich fit - ich mach mit": Gespräch mit Journalist A. J. Jacobs

Weiters: Carla Bruni im Exklusivinterview

Wien (OTS) - Martin Traxl führt am 8. April 2013 ab 22.30 Uhr in ORF 2 durch einen "Kulturmontag", der sich im Rahmen der ORF-Jahresinitiative "Bewusst gesund: Mach dich fit - ich mach mit" mit dem neuen Buch von A. J. Jacobs mit dem Titel "Sau-Fit" beschäftigt: Der Journalist beschloss, seinen altersbedingten Wehwehchen den Kampf anzusagen - und mit mehr Sport und gesunder Ernährung wieder fit zu werden. Weiters steht ein Exklusivinterview mit Carla Bruni auf dem Programm: Die abgedankte Première Dame veröffentlicht eine neue CD - mit "Little French Songs". "art.film" zeigt um 23.30 Uhr den australischen Western "Tödliches Angebot" als ORF-Premiere.

Das Comeback der Carla Bruni: Die Chansonnière im Exklusivinterview

"Little French Songs" nennt die abgedankte Première Dame Carla Bruni ihr neues Album. Sie war eines der bestbezahlten Models der Welt, bevor sie dem französischen Chanson den Glamour zurückgegeben hat. 2008 besang sie noch den Suchtfaktor Sarkozy ("Du bist gefährlicher als das kolumbianische Weiße"), dann zog sie in den Elysée-Palast ein und verlegte sich von interpretieren auf repräsentieren. Jetzt, auf der neuen CD, haucht, schnurrt und gurrt sie wieder - Gurre-Lieder der anderen Art. Der "Kulturmontag" bittet Carla Bruni zum Exklusivinterview.

"Sau-Fit": Die Selbstversuche des A. J. Jacobs und Fitness im Stiegenhaus

Der New Yorker Journalist A. J. Jacobs wollte einst der klügste Mensch der Welt werden und verleibte sich alle 32 Bände der "Encyclopaedia Britannica" ein. Danach lebte er ein Jahr lang getreu den Buchstaben des Alten Testaments. Und als er pummelig wurde, kurzatmig und ständig verkühlt, beschloss er, den Midlife-Crisis-Wehwehchen den Kampf anzusagen: Er joggte barfuß durch den Central Park, verlegte seinen Schreibtisch ans Laufband, aß gesundes Gemüse und sorgte für ein grundsolides Sexleben. Fazit:

Jacobs ist nunmehr saufit" - so heißt auch sein neues Buch. Im Rahmen der ORF-Initiative "Bewusst gesund" bittet der "Kulturmontag" den Bestsellerautor zum Interview. Ein weiterer Beitrag zeigt, wie zeitgenössische Architektur für Bewegung sorgt: Stiegen sind eine besondere ästhetische wie logistische Herausforderung für Architekten. Wer den Aufzug fahren lässt und sie nutzt, bleibt fit.

Denk-Ansätze: Wege aus der Krise

Euro-Krise, Banken-Krise, Finanzmarkt-Krise: Unmengen an Geld wurden dabei verbrannt - wie viel kann freilich niemand beziffern. Stehen wir am Beginn einer Zeitenwende? Wird sich unsere Kultur in wenigen Jahrzehnten nicht mehr so sehr über Geld definieren wie heute? Oder ist Geld ohnehin schon längst zur unantastbaren Quasi-Religion geworden? Der "Kulturmontag" fragt bei klugen Köpfen nach: Die Kulturwissenschafterin Christina von Braun begründet die Gier nach Geld in der Angst der Menschen. Deutschlands Parade-Intellektueller Frank Schirrmacher ist überzeugt, dass die Marktwirtschaft längst bis in die letzte Faser der menschlichen Existenz vorgedrungen ist. Und der Ökonom Karl-Heinz Brodbeck hält die Finanz-Krise für eine Krise der Ratio.

