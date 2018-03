Haimbuchner zu Tiroler Demokratie-Skandal: "Herrschsucht der ÖVP braucht einen Denkzettel!"

Team Stronach ist zwar vom Chaos gebeutelt, aber die Spielregeln der Demokratie dürfen nicht gebrochen werden

Linz (OTS) - "Das Chaos im Tiroler Team Stronach zeigt: Stronach ist zwar ein erfolgreicher Unternehmer. Aber sein Versuch mit dem Strandgut politischer Karrieren eine Partei aufzubauen ist zum Scheitern verurteilt. Nur eine Stimme für die FPÖ ist eine Stimme gegen die jetzige Bundesregierung. Nur eine Stimme für die FPÖ ist eine Stimme für eine stabile Oppositionspartei, hinter der eine Gesinnungsgemeinschaft steht." Dies stellt heute der Landesparteiobmann der FPÖ Oberösterreich, Landesrat Dr. Manfred Haimbuchner zum Tiroler Demokratie-Skandal fest. ****

"Die Vorgehensweise der Tiroler Behörden erinnert frappant an die gelenkte Demokratie Russlands. Dort werden Oppositionsparteien durch die Behörden schikaniert. Das ist demokratiepolitisch ein Skandal. ÖVP-Landeshauptmann Platter, der offensichtlich die Behörden für seine parteipolitischen Zwecke vereinnahmt, soll sich folgendes Szenario vorstellen: Was ist, wenn jemand bei der nächsten Wahl schneller ist mit der Einreichung der Liste ÖVP Tirol? Zu Recht würde er am Zustandekommen dieser Entscheidung durch die Wahlbehörde starke Zweifel hegen und Protest erheben", so der FP-Landeschef weiter.

"Das Team Stronach muss unter Einhaltung der demokratischen Spielregeln geschlagen werden und nicht mit untergriffigen ÖVP-Tricks. Mit dieser undemokratischen und zu Recht irritierenden Vorgehensweise hat sich die ÖVP Tirol einen Denkzettel an der Wahlurne verdient. Die Bürger haben die Möglichkeit, ihren Unbill in Form einer Stimme für die FPÖ deutlich zum Ausdruck zu bringen", bekräftigt Haimbuchner abschließend. (schluss) bt

