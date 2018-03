Und sie bewegt sich doch...

Anmerkungen zur "Pädagog/innenbildung NEU"

Wien (OTS) - Ja, es gibt Grund zur Freude, dass mit dem Kompromissvorschlag der zuständigen Minister Dr. Schmied und Univ. Prof. Dr. Töchterle eine sich anbahnende "Leichenstarre" in der Bildungspolitik nun offenbar doch abgewendet werden kann. Wer die Pressemeldungen der letzten Tage verfolgt hat, erlebte die typischen Reflexreaktionen aus den politischen Lagern: die beiden Regierungsparteien begrüßen natürlich die Einigung, wenn auch oft mit ganz verschiedenen Zielvorstellungen und die Opposition kann selbstverständlich keinen historischen Schritt in Richtung neuer Pädagog/innenbildung erkennen. Es ist auch nicht verwunderlich, dass die politischen Kommentare zu sehr unterschiedlichen Interpretationen der Gesetzestexte führen: man merkt, dass die monate- (bzw. jahre-) langen Verhandlungen zwischen den beiden Regierungsparteien den klaren Willen der Gesetzgeber oft nicht mehr deutlich erkennen lassen und damit auch einen Auslegungsspielraum eröffnen.

Der wahre Fortschritt des Projektes "Pädagog/innenbildung NEU" liegt aber gerade in dieser ausführlichen Auseinandersetzung der Bildungsverantwortlichen mit den Aufgaben und Zielen einer Lehrer/innenbildung für die Schule des 21. Jahrhunderts. Jetzt haben auch die Universitäten erkannt, dass eine Umgestaltung und Aufwertung dieser Ausbildung innerhalb der Universität dringend erforderlich ist, was durch die Aufnahme der Pädagoginnen- und Pädagogenbildung in die leitenden Grundsätze und Aufgaben der Universitäten auch gesetzlich abgesichert wird. Die Pädagogischen Hochschulen wiederum müssen neben den bewährten Schwerpunkten der Praxis und Didaktik künftig mehr Gewicht in die Wissenschaftlichkeit ihrer Ausbildungen legen. Dies wird im Besonderen durch ein neues PH - Dienstrecht gefördert und die Integration universitärer Strukturen erleichtert. So bleibt zwar im derzeitigen Gesetzesentwurf eine gewisse Doppelgleisigkeit im Ausbildungssystem der Hochschulen erhalten, wenn es unter den Partnerinstitutionen aber zu vernünftigen Kooperationen kommt, werden für die Studierenden der Lehrämter die optimalen Bedingungen aus beiden Bereichen (UNI und PH) zur Verfügung gestellt. Damit zeichnet sich jene Entwicklung ab, die in naher (oder ferner) Zukunft eine Zusammenführung der Pädagog/innenbildung an Pädagogischen Universitäten, vergleichbar den Kunst-, Technik- oder Medizinuniversitäten, ermöglichen wird und damit der immensen Bedeutung einer hochwertigen Aus- und Weiterbildung in pädagogischen Berufen Rechnung trägt!

