FPÖ: Strache fordert scharfes Vorgehen gegen Nutzung von Steueroasen

Wien (OTS) - Ein scharfes Vorgehen gegen die Nutzung von Steueroasen insbesondere zur Tarnung krimineller Machenschaften aller Art verlangte heute FPÖ-Bundesparteiobmann HC Strache. In der gestrigen ZiB2 hieß es, dass alleine Deutschland sagenhafte 400 Milliarden Euro an Steuern entgangen sind. Dies wurde auf Basis der wenigen bisher gesichteten Daten geschätzt. Legt man das übliche Verhältnis von 1:10 an, würde das für Österreich eine Zahl von 40 Milliarden Euro an entgangenen Steuern bedeuten.

Es sei klar, dass diese auf dunklen Kanälen "entführten" Mittel den Staaten zur Verfolgung ihrer üblichen Aufgaben ganz massiv fehlen und dass dieses Verhalten eine enorme Belastung aller ehrlichen Bürger sei, die die entstehenden Ausfälle durch höhere Abgabenbelastungen oder auch Hilfspakete für südeuropäische Länder kompensieren müssen. "Auch aus dieser Perspektive ist für die FPÖ äußerste Härte in der Verfolgung derartiger Machinationen nur logisch", erklärte Strache. So könne sich die FPÖ auch eine Ausweitung der sogenannten "Gehilfenhaftung" vorstellen, wodurch man Banken, Berater usw., die Steuerflucht aktiv bewerben oder unterstützen, zur Rechenschaft ziehen könne.

Hier müsse energisch vorgegangen werden, betonte Strache. Die auf diese Weise unterschlagenen Steuergelder würden an allen Ecken und Enden fehlen. Die Antwort auf solche Machenschaften könne nur eine Null-Toleranz-Politik sein.

