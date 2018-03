Edgar Mayer: Beitrag der Regionen entscheidet Zukunft der EU

Ramon Luis Valcarcel Siso sprach im Bundesrat

Wien (OTS/ÖVP-PK) - "Ich freue mich, dass Präsident Valcarcel Siso, der heute erstmals vor einer nationalen Kammer spricht, dies hier im österreichischen Bundesrat macht. Das ist eine Premiere, die den Bundesrat auszeichnet", begrüßte Bundesratspräsident Edgar Mayer heute, Freitag, den Präsidenten des Ausschusses der Regionen Ramon Luis Valcarcel Siso in der Länderkammer.

Mayer bestärkte den Wunsch Valcarcel Sisos, die Regionen mögen sich mehr an der Strategie Europa 2020 für ein intelligentes Wachstum mit flexibel gestalteten Zielen unter Rücksichtnahme auf Unterschiede in den Ländern beteiligen. "Lokale und regionale Körperschaften sind der Schlüssel für die Lösung der Herausforderungen, vor denen Europa derzeit steht. Österreich liefert hier bereits wertvolle Beiträge, wie etwa bei der Förderung der Beschäftigung von Jugendlichen, die mittlerweile europäisches Vorbild ist", sagte Mayer und verwies darauf, dass auch Präsident Valcarcel Siso das österreichische Modell zur Jugendgarantie, mit dem jungen Menschen Arbeit, Ausbildung oder ein Praktikum garantiert werde, gelobt habe. Valcarcel Siso habe sogar vorgeschlagen, dieses effiziente österreichische Modell auf Europa auszuweiten.

"Präsident Valcarcel Siso hat uns Bundesräte einmal mehr darin bestärkt, dass die Kraft zu Veränderungen aus den Ländern und Regionen kommen muss und dass sich unsere Länderkammer - etwa im Rahmen der Subsidiaritätsprüfung - weiterhin aktiv in die europäische Gesetzgebung einbringen soll. Stabile und nachhaltige Erholung für Europa wird es auch nur dann geben, wenn in den Ländern selektiv investiert und die Haushaltskonsolidierung voran getrieben wird. Wir müssen den Stier bei den Hörnern packen, dürfen dabei aber nicht vergessen, dass auch das Herz in der Politik immer dabei sein muss, nicht nur das Hirn. Da gehe ich ganz mit Präsident Valcarcel Siso konform".

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Thomas Neuhauser

Pressesprecher des Präsidenten des Bundesrates Edgar Mayer

Mobil +43 (0)664 10 10 000

office @ mediaservice-kg.at



bzw.



Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

Tel.: 01/40110/4436

http://www.oevpklub.at