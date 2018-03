Offener Brief von Jarolim an Oberlandesgericht München

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Justizsprecher Hannes Jarolim übermittelte untenstehenden Brief an den Präsident des Oberlandesgerichts München, um seiner Empörung über die ungleiche Vergabepraxis der Medienplätze beim NSU-Prozess Ausdruck zu verleihen. ****

Sehr geehrter Herr Präsident Doktor Huber,

Erstaunt habe ich in den vergangenen Tagen internationale Medienberichte verfolgt, denen zufolge Vertreter der türkischen Medien beim Prozess gegen Mitglieder der terroristisch und rassistisch agierenden Gruppe "Nationalsozialistischer Untergrund" im Gerichtssaal nicht zugegen sein werden.

Da es gerade bei diesem Prozess ein verständlich großes mediales Interesse gibt, ihn aus dem Gerichtsaal heraus mit zu verfolgen, welches den Gerichtsbehörden vorab bereits bekannt gewesen sein muss, erscheint es doch etwas merkwürdig hier bürokratische Maßnahmen der Vergabepraxis hochzuhalten, die der Brisanz und den Ausmaßen dieses rechtsextremen Gewaltverbrechens nicht annähernd gerecht werden.

Gerade in Bezug auf Rechtsextremismus und Wiederbetätigung braucht es in unseren Gesellschaften größtmögliche Aufklärung und damit offene Auseinandersetzung. Diese ist nur möglich, wenn wir Vertreter der Opfer und deren Gemeinschaften mit gebührendem Respekt behandeln und sie nicht an einer aktiven Teilnahme an dieser Auseinandersetzung hindern. Das ist eine Frage der politischen Haltung und nicht bloß bürokratischer Vorgaben.

Es ist doch äußerst schade, dass die Rechtsstaatlichkeit und Unparteilichkeit des deutschen Justizsystems auf diese Weise in den Augen vieler Menschen weltweit einen nicht unerheblichen Schaden erleidet.

Bitte überdenken Sie die Vergabepraxis der Akkreditierungen und halten Sie die Vorgaben des Europarates und der OSZE ein, Journalisten und zwar auch solchen von Ländern betroffener Opfer ungehinderten Zugang zu Strafprozessen zu gewähren.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Hannes Jarolim

