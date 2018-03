Schneeberger: Weitere Annäherung bei Fortsetzung des Parteiengesprächs zwischen ÖVP und SPÖ

Anfang kommender Woche ist Spitzengespräch zur Lösung von einigen offenen Problemfeldern notwendig geworden

St. Pölten (OTS/NÖI) - "Die Fortsetzung des Parteiengesprächs über die künftige Zusammenarbeit zwischen der ÖVP und SPÖ Niederösterreich verlief in einer guten Atmosphäre und es kam in vielen Bereichen zu Annäherungen. Doch bei einigen Punkten ist eine gemeinsame Linie aufgrund der unterschiedlichen Positionierungen schwierig. Um doch noch Lösungen für diese offenen Problemfelder zu finden ist ein Spitzengespräch mit Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll und dem designierten SP-Chef Matthias Stadler Anfang kommender Woche notwendig geworden. Erst wenn es für diese Bereiche Annäherungen gibt, ist der Abschluss eines Arbeitsübereinkommens möglich. Sollte trotz guten Willens kein gemeinsamer Weg gefunden werden, werden wir uns trotzdem um eine konstruktive Art der Zusammenarbeit mit der SPÖ Niederösterreich bemühen", erklärt VP-Klubobmann LAbg. Mag. Klaus Schneeberger im Anschluss an die Fortsetzung der Parteienverhandlung mit der SPÖ Niederösterreich.

