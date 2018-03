Grüne Wien/Hebein: Beschämdender Umgang der ÖVP mit Menschen in Armut

Wien (OTS) - "Bettelverbote schützen niemanden vor Ausbeutung, sondern verschlechtern die Lebensbedingungen der betroffenen Menschen", so die Sozialsprecherin der Grünen Wien, Birgit Hebein, anlässlich der heutigen aktuellen Stunde im Wiener Landtag. ÖVP und FPÖ benützen die verheerende ökonomische Situation in Bulgarien und Rumänien, um gegen BettlerInnen Stimmung zu machen und suggerieren, dass hinter jedem Bettler, hinter jeder Bettlerin eine kriminelle Organisation steckt. Nicht das Betteln ist das Problem, sondern die zunehmende Armut in Europa. Die Armut mit Gesetzen und Verboten bekämpfen zu wollen, ist widersinnig", so Hebein.

Die ÖVP kriminalisiert Menschen in Armut, gleichzeitig ist es vor allem dem Versagen von ÖVP-Innenministerin Mikl-Leitner zuzuschreiben, den Menschenhandel in Österreich nicht ausreichend zu bekämpfen. "Die Ministerin ist hier säumig und kürzt Personal in diesem wichtigen Bereich", so Hebein.

"Wir müssen die Armut bekämpfen, nicht die Armen. Wien ist eine Großstadt, wir leben nicht in Mariazell. Es wird zusehends Stimmung gegen Randgruppen der Gesellschaft gemacht: MigrantInnen, Prostituierte und BettlerInnen. Dass die ÖVP auf diesem Niveau mitspielt, ist beschämend. Hier wird mit zweierlei Maß gemessen: es gibt "vorbildliche Arme", wie tibetische Mönche und den Dalai Lama, die von der ÖVP begrüßt werden, und "gefährliche" Arme, die sichtbar sind und unter uns leben. Nächstenliebe ist für die ÖVP offenbar kein unteilbares Gut", so Hebein abschließend.

