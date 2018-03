ORF SPORT + mit Eishockey-Länderspiel Österreich - Kasachstan und Handball-EM-Qualifikationsspiel Serbien - Österreich

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 6. April 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung vom Eishockey-Länderspiel Österreich - Kasachstan um 17.50 Uhr, ein "Kletter-Magazin" um 20.15 Uhr sowie "Funsport" mit Snowboard, Freeskiing und vielem mehr um 17.15 Uhr.

Die Live-Übertragungen vom Handball-EM-Qualifikationsspiel Serbien -Österreich um 18.25 Uhr und vom MotoGP-Saisonauftakt, dem Commercial Bank Grand Prix of Qatar um 20.55 Uhr, die Höhepunkte vom Match Österreich - Japan bei der Handball-B-Weltmeisterschaft 1992 um 17.15 Uhr sowie "Funsport" mit Snowboard, Freeskiing und vielem mehr um 20.15 und 22.15 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 7. April.

In Innsbruck fällt für die österreichische Eishockey-Nationalmannschaft der Startschuss zur Vorbereitung auf die IIHF-Weltmeisterschaft 2013 in Schweden und Finnland. Österreich trifft am 5. und 6. April zweimal auf Kasachstan, das mit zahlreichen Stars aus der russischen KHL antreten wird. Teamchef Manny Viveiros hat insgesamt 29 Spieler nominiert. Einen Rekord wird es dabei ebenfalls zu feiern geben. Verteidiger Gerhard Unterluggauer hält mit seinem nächsten Einsatz für Österreich die neue Bestmarke für Länderspiele. Danach hat der 36-Jährige, der sein erstes Länderspiel am 11. November 1993 gegen Italien absolvierte, 229-mal das rot-weiß-rote Trikot übergestreift und Martin Ulrich (228) überholt. Kommentator ist Michael Berger, Peter Znenahlik analysiert das Match.

Österreichs Männer-Handball-Nationalteam feierte am Mittwoch in der EM-Qualifikation einen grandiosen 31:28-Heimsieg gegen Serbien und nahm damit zwei wichtige Punkte in der Qualifikation mit. Am Sonntag gastiert das Team jetzt in Zrenjanin in Serbien. Kommentator ist Johannes Hahn.

Mitten in der Wüste beginnt in der MotoGP wohl eine der am spannendsten erwarteten Titeljagden seit Jahren, mit Jorge Lorenzo und Valentino Rossi wiedervereint bei Yamaha, während Dani Pedrosa und Marc Márquez als neues Duo für Honda an den Start gehen wird. Die MotoGP ist bereit für den Commercial Bank Grand Prix von Katar. Kommentator ist Dieter Derdak.

